音乐综艺可以多新鲜？《幻乐之城》首播交答卷-唱演一气呵成，连“穿帮”都原样呈现

晨报记者 曾索狄

王菲首上电视综艺有怎样的表现？嘉宾又唱又演一气呵成的效果如何？带着无数的悬念，国内首档音乐创演秀《幻乐之城》上周五晚在湖南卫视登场。从收视和口碑来看，《幻乐之城》表现不俗，开播仅15分钟收视率便成功破1，并最终摘得同时段卫视节目收视桂冠，黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺四位唱演嘉宾的表现迅速成为社交网络上的热门话题。



“一气呵成”背后难度高

开播前，《幻乐之城》 一直强调节目形式是“一气呵成”，但这个模式到底怎么玩？在首期节目中，在《幻乐之城》中，作为发起人的梁翘柏为观众解答：这是一档将音乐、电影、现场结合在一起的“直播”，观众在屏幕上看到的都是现场发生的表演，电影级别的镜头实时记录，不间断、不NG、不重录，没有任何后期剪辑，所有表演者只有一次机会。

从首播的情况看，唱演嘉宾的表演要经历长时间的打磨：前期，嘉宾和导演一起选歌、想故事、做分镜头；随后，团队反复排练，磨合演员的走位以及镜头、灯光、音乐的配合；而在最终的表演中，所有环节必须严丝合缝，否则就可能出现“穿帮”或者“车祸”。

以第二个出场的任素汐为例，她表演时要在尘土飞扬的“废墟”、怀旧的“老家”和童真的“戏剧舞台”之间穿梭，并在完成与不同演员对手戏的基础上，保持歌声的连贯和稳定，难度极高。值得一提的是，作品的末尾，任素汐的助演出现了小穿帮，但这一切都被原样呈现，更让观众感慨“瑕不掩瑜”。

至于唱演嘉宾是如何在高难度的表演下保持稳定的演唱，监制洪涛在首播之后发微博表示，节目“有修音但绝对是100%真唱”，他盛赞几位唱演嘉宾的表现非常出彩，“这么多细节若是假唱会比对嘴难一万倍，因为根本就不可能对上！”

应该说，从首期节目看，《幻乐之城》的制作水准极高，创作理念也很新鲜。但在华丽的效果之后，也有观众认为节目整体感觉有些单调，“好像只是看了几个超长MV”。还有业内人士认为，目前节目与观众的互动太少，“台前幕后的难点显得有些轻飘飘，观众缺乏参与感”。如何在接下来的节目中进一步抓住观众好奇心，《幻乐之城》还需要多动脑筋。

黄晓明一度打“退堂鼓”

担任“幻乐体验官”的王菲，获封“幻乐好友”的黄渤，还有黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺四位唱演嘉宾，《幻乐之城》 的首期阵容十分抢眼。

其中，第一次上综艺的王菲，一开场就用一曲久违的《梦中人》为观众示范了“一气呵成”，但让很多观众意外的是，这回王菲的主业不是唱歌，她在节目中的主要职能是在唱演嘉宾排练准备过程中提供建议，并在现场看表演，和好友们聊天点评。

事实上，往日惜字如金的王菲在节目中被发掘出了活泼、认真的一面。比如，主持人何炅询问她为何要来参加节目，她干脆直接给出了“轻松”的答案，直言喜欢这种不用和其他人PK，也不用当导师评价别人的氛围。而当易烊千玺表达自己一家人都特别喜欢王菲时，王菲也主动认证这位“粉丝”，“祖传的。”更有趣的是，节目中一位观众看到王菲非常激动，却在被王菲点名后表白“我是您女儿的粉丝”，这个插曲成为了当晚社交网络讨论的热点。

除此之外，几位唱演嘉宾的表现也可圈可点。黄晓明在《独木桥》的表演中又唱又跑，有深情独白也有淋雨的自省。他在受访时透露，节目难度太高，中间很多次都打了退堂鼓，“我就想通过我跟自己对话，同时也是跟观众对话，做一次心灵的抒发吧！”

扎根话剧舞台多年的任素汐发挥了自己的超强实力，让不少观众感慨“被唱哭了”。歌唱家雷佳以《虹·光》传递了民族音乐的文化魅力，选择了来自不同地域、不同民族、不同语言的民族民间歌曲，堪称天籁。而易烊千玺首次公开了未发布的新歌《舒适圈》，他出乎意料的成熟演技让人大为惊叹，连王菲、任素汐都忍不住感慨：“他真的很棒！”