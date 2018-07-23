孩子们创作的《我爱诗歌》出版

记者 徐 颖

晨报讯99位小诗人的作品被集结成册，成为一本别开生面的书。近日《我爱诗歌》一书在上海书城·全国新书发布厅举办首发式，书中的诗都是6-13岁儿童写的，每一张画也都是同年龄段孩子精心绘制的，诗与画仿佛一双翅膀，带领读者进入一个充满童趣和想象力的世界。

《我爱诗歌》一书中的诗歌，是从由人民文学出版社和上海九久读书人共同举办的首届全国99小诗人评选活动中精选而出。该活动共收到了来自全国各地13000多首作品，最后评出99位小诗人、100名99小诗人提名奖，以及最佳人气奖、教师指导奖、学校组织奖、机构组织奖。

通过此次活动，主办方惊喜地发现孩子越来越喜爱诗歌这一文学形式。学校和家庭也越来越注重用诗歌教育孩子，提高孩子的文学素养。而孩子也似乎是天生的诗人，他们的想象力和洞察力往往让大人望尘莫及，看上去天马行空、稚嫩简单的语句，却能直击人心。

书中所选99首诗，每一首都反映了当代孩子的真实生活和想法。从中可以看到尽情放飞的想象力；看到缱绻的亲情，家人浓浓的爱化成热烈的文字；看到孩子抱怨着沉重的学业，诉说心头烦恼。儿童文学作家简平读了这些诗后，在书的序言里深情地写道：如果把这些童诗写在苍穹，那天空该是怎样的澄澈； 如果把这些童诗写在田野，那大地该是怎样的辽阔。