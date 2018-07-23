蒙牛在19岁这年闪耀俄罗斯世界杯

晨报记者 金 昊

刚刚落下帷幕的世界杯，给观众带来了太多难忘的记忆。

以世界杯为契机，本届世界杯的官方赞助商蒙牛也结结实实地火了一把，其“天生要强”的广告语更是从赛场上火到了赛场外。

事实上，世界杯营销战从来都不只是创意的战场，而是步步为营、全面而扎实的完整战略谋划。当这些准备工作都有条不紊地完成时，一切就自然而然地发生了。

“蒙牛FIFA世界杯”小程序的世界杯狂欢

如何于提高蒙牛在世界杯期间的品牌声量的同时，带动终端产品的销量，是蒙牛世界杯营销一开始就立下的命题之一。3月，“蒙牛FIFA世界杯”微信小程序的上线拉开了蒙牛世界杯线上线下互动营销的大幕。以小程序为载体，组合了现金红包、集卡、竞猜等多种形式的互动营销，极大地激发了消费者的购买和参与热情，配合蒙牛的品牌整合传播，真正实现了品效合一。

据悉，“蒙牛FIFA世界杯”小程序自发布以来，其热度指数远超美团外卖、麦当劳、肯德基等常用小程序，终端扫码总人次突破一亿。

《踢球吧！少年强》为中国足球少年圆梦世界杯

本次世界杯，除利用赛场上不断滚动着的全中文广告语“自然力量 天生要强”展现中国文化的自信外，从蒙牛赞助的《踢球吧！少年强》活动中走出的中国足球少年，也尽展中国足球下一代的风采。《踢球吧！少年强》活动由蒙牛发起，旨在助力青少年足球的发展。从6月14日开幕式到整个世界杯期间，88名足球少年在8场正式比赛的开场哨吹响之前登上赛场亮相，向世界展示中国青少年足球的形象。

打好一手“慌”牌“天生要强”成为年度热词

随着世界杯开赛，球王梅西及其所在的阿根廷队的表现都牵动着万千球迷的心。作为蒙牛的品牌代言人，梅西的表现更是牵动着蒙牛的“心”。比赛期间，蒙牛官微围绕梅西巧妙借势、贴合“天生要强”进行传播，一次又一次成为舆论焦点。

从赛场内到赛场外，从线上到线下，从国际到国内，蒙牛这波世界杯营销，不仅让世界看到了中国品牌的民族自信，也让国人感受到，作为中国乳业的领军企业，蒙牛正带领着中国品牌、中国文化、中国足球的未来，在世界舞台上去到一个新的高度。