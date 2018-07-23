对战河南建业，两度领先两度被扳平-申花从客场带走一分

晨报记者 甘 慧

（郑州7月22日电）

两次领先，两次被扳平，客场作战的绿地申花遗憾地与河南建业打成2∶2平局，从郑州带回一分。

上轮与天津泰达的比赛，栗鹏吃到了黄牌，本场累积4张黄牌停赛，因此年仅18岁的小将朱辰杰在本场比赛中首发登场。朱辰杰是在二次转会期被抽调到一线队的，球队还将颇具象征意义的申花5号球衣给了他。

首次在中超联赛中上场的朱辰杰，与艾迪组成了中后卫的组合。尽管比赛中申花丢了两球，但是作为初登中超赛场的年轻球员，朱辰杰还是表现出了巨大的潜力。比赛临近尾声时，两天前刚从正在欧洲拉练的U19国青队赶回来的另一位U19小将蒋圣龙登场，他上场后先是跟艾迪、朱辰杰组成了三中卫的体系，后来朱辰杰被替换下场，蒋圣龙与艾迪搭档踢中后卫。在中后卫这个非常关键的位置上，申花拥有朱辰杰和蒋圣龙这样两位颇具实力的年轻小将作为人才储备，这对队伍未来几年的发展非常重要。

与建业一战中，首发阵容的另一大重要变化是外援的调整，队长莫雷诺并没有出战，球队派上了罗梅罗，与登巴巴和瓜林组成三外援体系。作为在申花队中效力时间最长的外援，又是球队的队长，莫雷诺的首发位置几乎是雷打不动。

为何会做出这一外援的人员调整？

航海体育场的场地条件非常差，这样的场地情况不利于莫雷诺技术特点的发挥，所以队里对外援进行了轮换，让莫雷诺休息，罗梅罗出战。

另外，从河南建业转会来到申花的张璐本场比赛首发出战。在建业的时候，张璐屡有进球。回到这片他相当熟悉的球场，张璐也取得了进球。另一位为申花打入进球的是瓜林，他用一脚远射洞穿了对方的球门。只可惜，申花两次领先，却两次很快被对手扳平。这样的情况在本赛季的比赛中出现过多次，球队需要高度重视。

比赛中，曹赟定打入过一球，然而被判无效。第52分钟，申花反击，前场形成四打四局面，罗梅罗及时转移到左侧，曹赟定得球推入禁区，面对吴龑挑射球门后侧，皮球中柱弹进。在曹赟定亲吻队徽庆祝之后，裁判做出了改判，VAR判罚曹赟定越位在先，但从反复观看进球的慢动作回放看，VAR的这一判罚值得商榷。