徐惠芬

上周，韩国前总统朴槿惠又被“加刑”了。此前已经因“亲信干政”案被判处24年有期徒刑的朴槿惠，20日又因国家情报院受贿案和违反选举法案，分别被判处6年和2年徒刑，这样一来，朴槿惠的刑期现在加起来有30年。

这则消息让笔者想起了另一条新闻：韩国总统文在寅上月访问印度时，出席了三星电子印度诺伊达工厂竣工仪式，并接见了三星电子副会长李在镕。

说起来，李在镕是“亲信干政”案的另一名涉案人员，一开始被判5年刑期，后来二审改判2年6个月，缓期4年执行，在今年2月5日被当庭释放。当时，这个判决在韩国民间引发不少争议，而文在寅此次在印度会晤李在镕，也让不少民众颇为不满，韩国财阀的影响力再次显现。

在韩国，财阀经济几乎等同于国家经济，仅一个三星集团，就差不多占了韩国GDP的20%，十大财阀资产加起来则占了韩国GDP的大半。

韩国财阀不仅把控着韩国的经济命脉，其政治触角也无处不及。想想朴槿惠出事后，九大财阀接受集体调查那一幕，就知道韩国“财阀政治”有多严重。

可以说，自朴槿惠出事以来，韩国财阀的热点新闻就没断过，但基本都不是什么正面新闻。财阀家族内斗、“继承者”仗势欺人等丑闻频频登上媒体头条，韩国民众对财阀的意见越来越大，要求改革的呼声也越来越高。

也正是在这一背景下，以“限制财阀”为竞选纲领之一的文在寅获得了民众的极大拥护。上任后，文在寅还提拔了多名强硬的“财阀改革派”，比如提名的首位部长就是有“财阀狙击手”之称的金相九。

韩国财阀呢，也知道这位新总统要拿他们开刀，行事小心翼翼。不少财阀喊停了扩张计划，三星、SK、LG等大财阀还在报纸上刊登全版广告，称“将与(文总统)携手创建更美好的国家”。

虽说拿不拿财阀开刀，是大刀还是小刀，由文在寅说了算。但文在寅呢，其实也身不由己，还得看韩国经济的表现。

韩国经济是典型的出口驱动型，而这样的经济发展模式，决定了对大企业的依赖，因为大企业在国际市场上才有足够的竞争力。这也是当初韩国政府会大力扶持财阀“变大”的原因。韩国从朝鲜战争后的百废待兴发展为亚洲第四大经济体，财阀也的确扮演了非常重要的角色，从早期的轻工业、重工业到现代的高科技产业与服务业，财阀帮助韩国顺利实现工业化与产业升级，缔造了韩国经济奇迹。

只是，数十年来，财阀体制也带来了严重的不平衡与不公平现象，文在寅也多次表示，若不改革财阀，就无法带来经济民主化。但现在的韩国财阀已成长为“巨无霸”，不是说改革就能改革的，尤其韩国现在的经济形势也不算好，前不久还下调了2018年的经济增速。或许，这也部分解释了文在寅在印度见李在镕的原因吧。