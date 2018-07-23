探店：这一口酥脆，让人如何不心动？

小时候，看TVB，一说到“专门去深井买了烧鹅”，总好奇烧鹅这种美食到底有多诱人，令人愿意不辞辛苦，远道食之。不同于别家传统的烧味特色店，鹅夫人的雅致的氛围，紫色的色调、鹅毛的图案，总是能同时满足各年龄段的“少女胃”和“少女心”。



招牌脆皮烧鹅

夫人家的烧鹅，在上海的港式茶餐厅一直都是独树一帜的，难怪连续两年登上米其林一星，只要想吃烧鹅，总能排在待选店的列表前列。没办法，谁让它家选料好，传说是只选用90天6斤左右的广东清远黑棕鹅，烹饪佳，通过独特的浸泡、腌制、风干、烘烤等的过程让烧鹅外香里嫩。这次的惊喜，是比以往更酥脆了，是上海吃过的烧鹅皮里屈指可数的。

一打听才知道确实是产品升了级，用了太空烤炉还有“笑而不语”的独特秘籍。想象一下，酥脆的表皮，加上被烤化的鹅油浸润的有丰富肉汁的香嫩鹅肉，搭配解腻的酸梅酱，一口下去，难以用语言形容的满足感啊。而且很负责地说，不管选择上半部，还是下半部，都不会让人失望。

今夏，“鹅夫人”还推了新菜，立马就去一探究竟。

口彩与口味并重的“捞起三文鱼”

在粤语中，“捞起”谐音“捞喜”，名叫“捞起”的菜式有祝福吃的人风生水起节节高的好兆头，这道“捞起三文鱼”，用新鲜肥美的三文鱼生加上含微量芥末的特调酱汁，可搭配多种食材。

姜丝，荞头丝、金葱丝、炸香芋丝、柠檬叶丝，花生、白芝麻……丰富又好看的一道凉拌菜，最适合这个炎热的夏天。

香气扑鼻的的金黄“鱼头锅”

打开砂锅盖头，扑鼻而来的蒜香和满眼的黄椒，形成了一场嗅觉和视觉的盛宴。大块的鱼头肉在下有整锅大蒜铺底的渗透，上有黄红二椒的映衬下鲜香可口。

小清新的“蔓越莓小排”

有点怕辣的同学，吃完鱼头锅，可以点这道小清新的“蔓越莓小排”。这道可以说是高阶版的咕咾肉，用小排的部位，按照咕咾肉外脆里嫩的做法烹饪，加上女孩子都喜欢的蔓越莓果干，漂亮又美味，指的就是它了。

陈年果香牛肉球

作为一名潮汕牛肉爱好者，看到这道“陈年果香牛肉球”是一定要点来试试的啦。蒸笼不大，一份三颗巨大的牛肉球，打开就有一股牛肉香气，下面铺的是吸饱了汤汁的炸豆皮，咬一口，弹牙又带点韧性，配合马蹄的脆感、陈皮的悠悠果香，三重奏的丰富口感，让人觉得简单的外表，有时也常常带着丰富的内涵。

其他的新菜还有美貌的翡翠双色饺、清爽解腻又解暑的苦瓜炒油麦菜都等好这一口的同学去尝鲜。即日起至7月31日，前往鹅夫人品尝新品，还有机会享受每天一道指定新菜品半价优惠，详情可咨询门店。

（李悠然）