晨报记者 钱鑫 □张怡薇

白领王小姐平时是个不折不扣的网购达人，没事就喜 欢打开各种购物APP“买买买”：在京东上买电子产品、在小 红书上淘进口美妆、在淘宝上下单生活用品、在唯品会购潮 流女装、在易果生鲜上挑选新鲜蔬果……

不过，从今年开始，王小姐的购物习惯正发生着变化。她 不再选择打开各大购物APP，而是打开了微信聊天页，下拉 页面，一个个电商小程序跃然眼前：京东、唯品会、拼多多、蘑 菇街，点击小程序图标即可随时浏览商品信息，省时又方便。 王小姐说：“这些小程序无须下载，触手可及，用完即关又无 须卸载，省去了在不同APP上浏览切换，还为我的手机节省 了不少内存。”

其实，选择用电商小程序代替APP购物，王小姐并非个 例。今年“6·18”大促当天，京东微信小程序呈现爆发式增长。 据阿拉丁小程序数据平台统计，期间，通过聊天会话窗口进 入小程序的流量，占比27.3%，微信平台用户分享小程序共 计超过8432万次，通过分享带来的新用户数量超过3957万 位。进入电商3.0时代，小程序借社交电商实现大爆发。

小程序使用习惯已养成

对于坐拥10亿用户的微信来说，很多线上线下的场景都会沉淀在微信中，微信生态也承载着非常多的可能性，而小程序便是其中之一。

从去年1月9日微信小程序正式发布算起，仅一年半左右的时间，小程序已经呈现出一个相对完整的生态，通过底层技术和微信流量入口双管齐下，深入到了电商零售、社交、交通出行、生活服务等方方面面：坐公交车时，打开乘车码扫一扫； 买东西时，打开拼多多看一看； 无聊时，找个小游戏玩一玩。用户使用小程序的习惯，已经养成。微信小程序的应用场景也在逐步形成。

据QuestMobile的数据显示，微信小程序月活跃用户已超4亿人次。小程序相比手机APP，优势明显。无须下载、触手可及、用完即走、无须卸载，并且进入小程序的快捷入口也会让用户的操作更简单。据阿拉丁小程序统计平台显示，微信目前共开放了64个小程序入口，且未来还将有更大的场景入口开放。

此外，小程序综合手机APP与微商城的功能，可以拓展出更多场景，而微信作为用户几乎每天必用的APP，也给了小程序更多的打开机会。根据Talking Data的数据，近半年来，小程序用户整体日均使用时长保持在7.5分钟左右，用户在使用微信时，平均有1/12的时间在使用小程序。“1/12”乍看起来并不是一个很高的比例，但是乘以微信的使用人数及整体使用时间，无疑是个很有分量的数字。随着跳一跳、弹一弹和拼多多等多款小程序的刷屏，围绕微信强势衍生的小程序，已然被推到了风口之上。

小程序电商玩转“6·18”大促

随着小程序被越来越多用户所认可和接受，小程序电商也异军突起，凭借微信强大的用户量，迅速成为人们手机购物的新渠道，并通过网络分享功能催生社交裂变效应。

“6·18”期间，服饰品牌茵曼通过微盟的技术支持上线了“茵曼精选”小程序，在6月16日-18日，销售额达114.37万元，曝光613.36万次；京东购物小程序用户超1.64亿人次，访问人次同比增长超过46倍，下单用户数同比增长66倍。

除了数据亮眼之外，大促期间，不少商家在小程序电商里也摸索出了一套有效的玩法：红包、拼团、砍价、抽奖……意在利用微信的社交关系链，获取更多流量。以小程序“靠谱好物”为例，它的核心玩法是“任务碎片+现金”，即：用户在选择某件商品时，首先可以抢到不少商品碎片，而剩下的碎片则需要分享给好友，集齐即可获得优惠甚至免单。

这样的社交玩法颇有成效，且可形成无限的裂变循环。据阿拉丁研究院发布的《618小程序电商行业报告》 显示，整个“6·18”期间，小程序电商新增用户达5302万余人，访问总人数超过1亿人，访问次数超过10亿次，分享累计次数达8432万余次。在“6·18”期间以小程序连接线上线下，品牌商打出一手好牌，收获了亮眼的成绩单。

社交裂变属性或将引领无界零售

当下，社交网络已经变成电商最大的生活场景和消费场景，电商也正迎来以移动社交为核心的增量市场。如今，每天有接近10亿人次在使用微信，贡献8亿笔微信支付订单。微信小程序的诞生为移动端电商交易市场注入了新的活力。

小程序电商以人和内容为核心，凭借着微信强大的用户量，产生社交裂变效应，将商品推送至用户面前，从而触达更多的用户以增加交易。基于社交网络、口碑推荐带来粉丝喜欢的内容、商品乃至生活方式，给零售业的升级带来了新机遇，带来更多可能性。

据阿拉丁小程序统计平台发布的《2018年上半年小程序生态白皮书》显示，目前，电商类的小程序占了小程序总量的一大半的数量，小程序电商已经逐步成为传统电商行业的标配。无论是京东这样的超级电商平台，还是较为小众的自媒体电商，都在依托微信生态圈和小程序的社交裂变属性发力小程序电商。

由于用户不用直接下载软件，直接使用小程序就可以去电商平台进行购物，越来越多的电商都希望通过入驻微信小程序来获取流量。随着小程序功能的不断完善，后期微信不仅是一个拥有超10亿用户社交平台，还会是一个涵盖大量电商资源的超级营销平台。

小程序电商符合零售未来发展规律，即去中心化、多场景、以人为本、社交化，从重物到重人，奠定了新零售、新消费和新经济的基础。小程序的“社交裂变”的属性特征，更会为“无界零售”带来新的生机和商机。