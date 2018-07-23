“资金空转、土地实转”成为当年浦东开发开放的经典之作-创新开发方式加快城市化发展速度

见习记者 荀澄敏

1990年4月18日浦东开发开放，中央决定在浦东设立四个功能板块，分别是陆家嘴金融贸易区、金桥出口加工区、外高桥保税区和张江高科技园区。当时，上海市委市政府决策先行启动陆家嘴、金桥和外高桥这三个板块，要求尽快组建三家开发公司。

面对没有足够资金来搞建设，经过浦东新区政府相关部门反复研究，最终决定采取“资金空转、土地实转”的创新开发方式。以开发公司取代政府作为开发主体，使土地的有偿使用得以实现，对土地价值的提前预支，避免了资金的直接投入，也降低了土地开发成本。政府将有限的财政资金投入到基础设施建设中，又提升了土地价值，加速了土地开发一级市场循环，进而加快了城市化发展速度。

开发公司注册资金一度毫无着落

回想浦东开发开放的第一次创业，原外高桥集团监事会副主席吴震仍历历在目，“当时我在浦东开发办综合发展处工作，于是组建开发公司的任务就交给了我们处，当时面临的最大问题和困难就是资金。”吴震说，“组建开发公司的注册资金，要么找财政，要么找银行。但是按照规定，银行借来的资金不是自有资金，不能作为注册资金，而且也没有哪家银行会贷款给你去注册公司。”

因此，注册资金的来源只剩下一条路径，那就是找财政。“来浦东之前，我曾经在市财税系统工作了16年。”吴震回忆说，“虽然明知市里财政困难，但我还是抱着一丝希望，硬着头皮去找市财政局老领导要钱。”

不过，一见面一张嘴，吴震就被老领导给顶了回来：“想都别想，一分钱没有，不是不支持浦东开发，财政确实没钱，这个情况你又不是不知道。”或许是碍于情面，老领导又给吴震想了个办法：“要不等到下一年的财政预算再说……”

“穷则思变”试图以土地折价入股

当时浦东开发的形势不能再等，但开发公司注册资金问题已到了“山穷水尽疑无路”的境地。“都说穷则思变，我们没有钱、有土地，能不能以土地折价入股？”在被逼无奈的情况下，吴震和同事们想出了用土地折价入股的方案，“当时工商说可以，但必须以货币形式表现。”

“不过，当时我们不仅没有钱，而且也没有地。”吴震回忆说，因为当时上海土地已经由过去的划拨转为批租，通俗地讲，就是要拿钱买地。那么，买地要多少钱呢？以外高桥来算的话，当时市里出让给外高桥开发公司是4平方公里土地，按照60元/平方米计算，需要2.4亿元资金，即使要折价入股也必须用钱购买形成价格后才能注册。

因此，关键还是在于“钱”，吴震和同事们又去找财政局，汇报了想以土地折价入股的想法，“当时我们心想着财政局即使不给钱，借笔钱总行吧。”吴震说，“财政局的回答：第一，没钱，有钱早就借了；第二，国家金库里的钱不能随便挪用；第三，作为国有企业，财政必须控股。”

虽然没有借到钱，但财政局对土地折价入股方案仍给予了支持，并表示不管用什么形式、办法，只要走得通都支持。

支票背书实现“资金空转、土地实转”

就在事情再次陷入僵局的时候，一张毫不起眼的记账凭证，让吴震和同事们一下子找到了突破的灵感：能不能以支票背书的方式，实现“资金空转、土地实转”？也就是先由政府土地部门与开发公司签订土地出让合同；其次，由政府、银行、公司在支票上同时背书；再则，进行验资后工商注册登记。

这样一来，各个环节就能走通了。“不过，在操作过程中又碰到比较棘手的问题，当时没有一家银行愿意帮助我们。”吴震回忆说，因为国家文件里没有写“空转”是否可以，所以各家银行都不敢做，后来上海投资信托公司解了燃眉之急。“上海投资信托公司听了我们的想法，认为这是一个创举。浦东开发开放就是要解放思想，只要有利于浦东开发开放，他们就支持。”吴震回忆说。

最终，政府土地部门、上投公司、开发公司坐在了一条板凳上，在一张支票上当众背书，成功实现了“资金空转、土地实转”，此事最终成为浦东开发开放的经典之作。

“如今回头看这种创新的开发模式，具有特殊的意义。”外高桥集团股份党委书记、董事长刘宏表示，“这当中体现出的敢想敢闯、永不言败、从不放弃的精神，将鼓舞我们坚定地行进在二次创业的路程上。”