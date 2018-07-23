虹口旧改指挥部常务副总指挥杨叶盛7年完成旧改征收逾百万平方米-从“管红绿灯”到“拆房子”

晨报记者 杨天弘

随着122街坊征收决定、房屋征收与补偿方案的张贴公示，杨叶盛心中刚放下的石头又被提了起来。“如果122街坊的征收顺利结束，那虹镇老街的旧改就真正地完成了。”翻看着记录虹镇老街旧貌的画册，区旧改指挥部常务副总指挥杨叶盛颇为感慨地说道。

从2012年至今，杨叶盛带领团队面积超过100万平方米，逾3.5万户、约10万人搬离了棚户区。这些数字的成就，离不开杨叶盛和整个旧改指挥部工作人员的付出。如今，就剩下“最后一块骨头”了，但他明白，要啃下来并非易事。



从“门外汉”到“老法师”

在成为旧改指挥部常务副总指挥之前，杨叶盛是虹口区公安分局交警支队支队长。2012年1月，身为党员的杨叶盛临危受命，脱下警服走进旧改指挥部。他笑说，自己是从“管红绿灯的”变成了“拆房子的”。

岗位跨度如此之大，对于旧改工作，杨叶盛可以说完全是“门外汉”。为了尽快适应新岗位、发挥自己的作用，他一方面加紧学习相关政策、法规，翻阅以往的旧改材料、方案等，另一方面虚心向身边的同事学习，熟悉工作流程。杨叶盛的勤奋好学、不耻下问，嘉兴路街道旧改分指挥部副总指挥吕学斌印象深刻。“他刚来时，征收事务所的有些老员工不买账，常常故意出问题考他。杨叶盛明知这些人是‘刁难’他，不恼也不怒，反而借此向他们请教，提了很多问题。”吕学斌回忆道。

就是凭借着这样一股钻研的劲头，来到新岗位没多久，杨叶盛就得到了大家的认可。用同事陈力的话说，他甚至把所有的政策、法规都背得滚瓜烂熟。

大刀阔斧狠抓队伍建设

如今，杨叶盛已经在旧改工作岗位上坚守了七个年头。七年来的酸甜苦辣，杨叶盛一言难尽。

2012年，杨叶盛上任后的第一年，全区的旧改任务并没有完成。这让身为旧改指挥部常务副总指挥的杨叶盛既充满挫败感又内疚自责。

但是，面对被称为“天下第一难”的旧改，杨叶盛并没有退缩和畏惧，他自嘲地笑了一下，说：“可能是我骨子里流着公安的血——不服输。”

总结了失败原因之后，他开始寻求更有效的工作方法。很快，在杨叶盛的带领下，一套全新的旧改工作方法开始逐步实施。“把支部建在基地上”，所在街道分指挥部与旧改指挥部、征收事务所在每个基地成立临时党支部，充分发挥在职党员作用；鼓励党员在社区“亮身份，作表率”，由此，一大批党员主动带头签约，并在居民群众中积极宣传和解释旧改政策。

与此同时，杨叶盛大刀阔斧地对征收事务所的一线工作人员进行了“大换血”。原先很多一线的征收员素质不高、行事作风粗放，也缺乏专业性，为老百姓所诟病。秉持着“让专业的人做专业的事”这一原则，征收事务所陆续招聘了一批专业素养较高的征收员。

本科毕业的陈超就是在“大换血”的第一年2013年成为了区第一征收事务所的征收员。大学里学过法律、心理学的陈超很快就进入了“角色”。一边学习一边“苦干”。她采用茶话会、拉家常等方式不断拉近自己与居民的距离，收获居民信任的同时，工作效率也不断提高。

杨叶盛说，我们的青年团队，用亲和力和专业力说服了居民心甘情愿签字。了解居民家庭情况之后，为他们私人定制搬迁方案。“我们有个小伙子根据甚至为一户人家做了六套方案，居民们很是感激。”

试点新政成“样板”

有了成效，杨叶盛带领的区旧改指挥部开始挑战更高难度——进行“新政”的试点工作，引导更多的居民选择全货币安置。杨叶盛自己带头和相关工作人员一起进行实地走访。经过调研和测算，一套科学合理的全货币奖励标准出台了，并在实际旧改征收中获得了居民的认可，试点地块全货币安置比例均超过50%。为合理使用安置房源，除全货币安置，同时试点的还有“一证一套”。在听取居民意见、实地排摸情况后，区旧改指挥部制定了合情合理的安置房源选购办法，对居住困难人员以人均22平方米为标准购买安置房源，对非居住困难但他处无房的居民，也允许其按照人均22平方米标准购买安置房源。

成绩出来了，但杨叶盛一再强调，这一切不是他一个人的功劳。“虹口旧改工作的推进，依靠的不单单是我，靠我们旧改指挥部，这是全区各个部门合力取得的成绩，包括街道、居委等都付出了很多。”