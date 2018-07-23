提升能级，全力打响“上海制造”品牌-■加快实施船舶产业对外开放■创新发展高端绿色再制造业务

晨报记者 潘 文

7月10日，上海发布了《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》（以下简称“上海扩大开放100条”），其中明确提出，加快实施汽车、飞机、船舶产业对外开放，创新发展高端绿色进口再制造和全球维修业务。上海将以国家扩大汽车、飞机、船舶等产业开放为契机，提升先进制造业能级，全力打响“上海制造”品牌。

特斯拉超级工厂落户临港

“上海扩大开放100条”中提出，鼓励外资投资先进制造业，争取外资新能源汽车项目落地；以嘉定、临港等汽车产业集聚区为依托，吸引世界知名外资汽车企业建设研发中心及高端整车项目，支持高性能电机、电池、电控等核心部件配套项目落地等。

7月10日，上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录，特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，规划年产50万辆纯电动整车。

上海市临港地区开发建设管理委员会产业发展首席规划师顾长石介绍说：“特斯拉超级工厂落户上海临港，是我国新能源汽车外资比例放开后第一个落地的重点项目，也是上海有史以来最大的外资制造业项目。特斯拉项目落地后，会有很多配套产业集聚在临港，同时对整个地区乃至全国的新能源车技术发展，都有非常重要的意义。”

近年来，临港在飞机、船舶以及再制造产业方面也快速发展，初步建成了“体现国家战略、体现上海优势、体现国际竞争力”的先进制造业产业基地，诞生了一批世界第一、全国第一的技术和产品，包括世界最大的缸径980毫米的低速大功率柴油机以及配套船用曲轴等，提升了“中国制造”的国际竞争力。

顾长石表示，目前汽车、飞机、船舶等相关企业正在和欧美的一些研发中心、高端配套企业进行洽谈。“上海扩大开放100条”发布后，在有利政策的刺激下，对临港的快速发展有很大的促进作用，也会成为临港吸引产业集聚的重要抓手，加速形成国内产业集聚。

加快走进去、引进来步伐

近年来，我国的重型装备制造行业发展迅速。上海振华重工（集团）股份有限公司已发展为世界上最大的重型装备制造商之一，产品远销海外101个国家和地区，约300座港口，在全球集装箱起重机市场连续20年保持第一。公司拥有25艘6万吨-10万吨级整机运输船，可将大型产品运往全世界。

但从总体上来看，目前核心装备零部件的进口比例仍然较大。振华重工海工集团执行总经理袁晶介绍说：“我国港机装备已经实现了自主设计、自主研发、自主制造，但在海工装备零部件方面，部分还需国外进口。核心装备零部件依赖进口主要存在供货周期长、成本高、售货服务得不到很好的保障等问题。”

“上海扩大开放100条”中提出，取消船舶设计、制造、修理等环节外资限制； 支持外资发展豪华邮轮等高端船舶制造、船舶设计研发等产业链高端环节，支持外资高端船舶装备、关键零部件项目落地。

袁晶表示：“此次政策调整，给了我们一个很大的机会，如果国际上一些关键配套厂商到中国设厂，将从整体上大大提升行业的核心配套件能力和整体制造能力。我们目前正在和一些港口公司等相关企业进行洽谈，此次提升将加快振华重工‘走出去’ 和‘引进来’ 的步伐。”在国家政策的支持和引导下，过去几年国内的船舶设计、建造、配套等都取得了很大进步。但在一些高端船型方面，例如豪华邮轮等，同欧美国家还有一定差距。振华重工海工集团副总经理王文涛介绍说，豪华邮轮不仅仅是一艘船、一个产品，它其实是整套的产业链，相关政策支持将为豪华邮轮的发展创造良好环境。

助力上海成绿色工业中心

再制造是中国实现可持续发展的重要途径之一。近年来，临港聚焦再制造产业持续发力，获批成立国家再制造产业示范基地，集聚了卡特彼勒、GE、戴勒姆奔驰等一批具有代表性的企业，同时吸引了一大批配套技术企业。

据了解，再制造产品与制造新品相比，能够节约大概60%的能源、70%的材料以及50%的成本，几乎不产生固体废料，大气污染物排放量降低80%以上。2005年，再制造被列入国家第一批循环经济重点领域。同一年，在上海对外开放政策支持及良好的营商环境吸引下，卡特彼勒再制造落户上海临港，注册成立了卡特彼勒再制造（上海）有限公司。

旧件是再制造工厂的生产原料，没有旧件工厂就无法运行。卡特彼勒再制造工业（上海）有限公司总经理宋峰介绍说：“再制造产品在中国还没有一个明确的定义，其进口是参照旧件的标准进行的，目前很多旧件在进口方面还存在限制。卡特彼勒一共向市场上提供7000多种再制造零部件，上海的工厂大概能生产100多种。近年来可以进口的旧件品类逐渐增多，从一开始的所有旧件都无法进口，到现在基本上上海工厂生产的再制造产品的旧件都可以进口了。”

“上海扩大开放100条”中提出，积极争取建设国家进口高端装备再制造产业示范园区，完善管理模式，提升参与国际循环经济发展的能级；扩大企业自产设备维修、再制造服务，加快建立出口产品售后服务体系等。

宋峰表示，卡特彼勒在规模、技术、标准、法规、市场准入、社会消费形态等方面业已形成完备的系统，将积极协助上海市政府落实这一重大举措，助力上海成为绿色工业的中心，带动全国循环经济及绿色工业的可持续发展。