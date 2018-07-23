安比玩“捉迷藏”，上海严防死守

晨报首席记者 叶松丽

7月21日上午9点，上海金山海事局执法人员周学文等4人循着孚宝码头巡视时，发现一条钓鱼的橡皮艇，在不远处海面上颠簸出没。此刻，在近900公里外的海面上，一个叫做“安比”的台风正以25米/秒的时速正面扑向上海。为了全面抗击来袭的台风安比，整个上海两天前就已经动员起来了。

当时的气象预报显示，台风登陆地点很有可能就在金山。为了确保辖区内各项工作万无一失，周学文等人开始劝阻这个钓鱼人。谁知，那名钓鱼人觉得橡皮艇机动性强，码头面积又大，跟海事执法人员玩起了“捉迷藏”。

这时，台风安比也像这个不老实的钓鱼人一样，开始在海面上“蛇形”前进，登陆地点，一会儿北上，一会儿折回……

不断变换登陆地点的台风

7月21日中午，记者打开台风实时路径图，看见多种颜色的虚线，都从安比的风眼出发，呈放射状指向上海，范围最北面在崇明北缘，最南面直指金山。就在记者为采访线路犹豫不决时，金山的朋友告诉我，当地正在下暴雨，可能是台风登陆的前奏。

可是，还没有到金山地界，记者又收到了另一条消息：最新动态显示，安比北上了，目标指向奉贤海湾的碧海金沙。于是，我们调头北上，去奉贤！一路上，车经常在太阳雨中穿行，风却很大。

下午3时，记者在碧海金沙景区大门外看到，很多游客聚在门口，这时候游客已经只出不进。保安称，台风可能要登陆了，里面要清场。

不过，在附近金汇塘水闸附近，前来迎风看海的市民仍然不少。大家趴在围墙上，眺望昏暗的海面。傍晚5时许，看到这些看海的人，武警战士开始过来逐一劝离。

临港大动作：14800人疏散

就在记者晚饭时，收到消息：安比继续北上，浦东临港地区可能是台风安比的最新登陆点。记者当即出发，赶往临港。

当晚7点，记者赶到位于临港一中的临时安置点。平时安静的校园里人来人往，体育馆里住满了附近疏散来的建筑工人。靠近门边的一间体育用品室内，铺了7张竹席，打着赤膊乘凉的工人说，他们对这里的环境比较满意，吃饭和喝水都没有问题。这所学校一共安置了近500名附近工地的工人。在临港地区，像这样的临时安置点一共有9个，能够安置近7000人。

南汇新城镇的镇长张宇祥说，为确保万无一失，辖区内共有153个工地、14800名工人需要疏散，其中一半人由各公司自行疏散安置，其余人都被安置在了这9个安置点。

晚上10点，虽然明月在天，但风明显大起来。临港管委会南汇新城镇防汛防台指挥部依然无比忙碌，由书记和镇长带队的巡查小组刚刚归来。他们对辖区工地上的塔吊，进行最后一次安全检查。

“安比”登陆，波澜不惊

7月22日早晨，狂风夹着暴雨，横扫路面，能见度很低。

通往观海公园的路上，零星看见几辆特种用途的车辆匆匆赶路。观海公园进门处被警车阻拦，周围除了风雨，天地间一片混沌。

在上午10时，台风路线显示有在浦东机场登陆的可能；最终，安比于12：30在崇明上岸。

因为准备充分，安比登陆波澜不惊，平稳过境。