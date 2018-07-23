今有短时阵雨 周三可达35℃

晨报记者谢竲报道 昨日中午12时30分，台风“安比”上海崇明东部直接登陆，登陆时的强度为强热带风暴级，台风“安比”也成为1949年以来直接登陆上海的第3个台风。受台风“安比”影响，昨日凌晨到下午申城普遍出现7至8级偏北大风，北部和东部地区还出现了大雨到暴雨，个别大暴雨，据昨日零点至16时的实况统计显示，本市各区基准观测站中雨量最大是宝山79.2毫米，其次浦东68.0毫米。

昨日下午16时，上海解除台风橙色预警，改挂大风黄色预警，并维持暴雨黄色预警。

据上海气象局首席服务官朱洁华介绍，今天本市将以多云到阴的天气为主，西部和北部有短时阵雨，东南风4-5级阵风6级，长江口区5级阵风6-7级。气温方面，最高温度将重回30℃以上，达到33℃，最低温度26℃。

需要注意的是，受台风影响，本周前期市内仍有阵雨天气，且有可能出现6-7级的大风，市民需留心对大风天气的防御。“安比”过境后，周三开始，上海受副热带高压控制，以多云天气为主，将出现5天至7天的持续高温天气，最高气温在35℃至37℃。