李强见证上海和利马结为友好城市，当地时间22日结束对秘鲁访问即返程回国

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来源：上观新闻 作者：谈燕



李强会见秘鲁执政党“为了变革的秘鲁人”党主席比奥莱塔。

访问期间，李强分别会见秘鲁总理比利亚努埃瓦、秘鲁执政党“为了变革的秘鲁人”党主席比奥莱塔、利马市长卡斯塔涅达，见证上海市同利马市签署建立友好城市关系协议，出席上海市政府向利马市政府、库斯科市政府赠送新能源汽车仪式，考察有关企业在秘鲁业务开展情况，推动上海市同秘鲁的合作深入务实发展。

李强在会见比奥莱塔时说，此次应“为了变革的秘鲁人”党邀请访问秘鲁，是为了就共同关心的问题交换意见，增进政治互信，进一步推动两党两国关系的发展。中国共产党是世界上最大的政党，也是人口最多的发展中国家的执政党，执政69年积累了十分丰富的经验。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面加强党的领导和党的建设，坚持思想建党与制度治党相结合、执政目标与人民需求相结合，注重加强纪律约束和廉政建设，特别是抓住“关键少数”，发挥领导者的表率作用，以此带动自身建设的全面加强，不仅以改革发展的成就，而且以管党治党的成效，赢得了人民群众的拥护。我们愿意分享治党治国经验，增进彼此信任，希望聚焦共同关切领域，加强高层对话，以党际交流促进两国务实合作，求同存异、相互尊重、互学互鉴，推动中秘全面战略伙伴关系持续深入发展。

比奥莱塔表示，“为了变革的秘鲁人”党致力于推动秘鲁经济发展和社会进步，致力于推动秘中友好合作、增进两国人民相互了解和友谊。希望进一步深化党际交流合作，学习借鉴中共治党治国的丰富经验，推动秘中全面战略伙伴关系再上新水平，实实在在造福两国人民。

上海和利马都是各自国家最大的经济中心城市，近年来在经贸、城市建设、卫生、人才培养等领域开展了多种形式的交流合作。李强在会见利马市长卡斯塔涅达时说，上海正在加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，让生活在上海这座城市的人民有更多获得感、幸福感、安全感。我们既要始终立足本国国情、上海市情，积极探索符合超大城市特点和规律的社会治理新路，也要加强同其他国际大都市的合作交流，分享经验、取长补短。希望与利马以建立友城为契机，进一步拓展友好交流，推动两地务实合作迈向更多领域、更深层次。



李强会见利马市长卡斯塔涅达。

卡斯塔涅达表示，上海作为现代化国际大都市，在经济社会发展特别是城市治理等方面形成的先进经验，是利马面向未来发展的重要借鉴。随着两市结为友城，期待深化双方在经贸、人文、旅游、城市建设和管理等各领域的合作交流，让市民享有更美好的生活。

会见后，双方共同见证上海市同利马市建立友好城市关系协议书的签署。根据协议书，双方将在城市规划建设和管理、经贸、科技、文化、教育、体育、卫生、人才等方面开展多种形式的交流与合作。

为与利马、库斯科等秘鲁重要城市共享绿色发展、繁荣共生的城市发展经验，上海市政府向利马市政府、库斯科市政府赠送新能源汽车仪式在利马举行。作为“上海制造”的5辆上汽集团新能源车搭乘中远海运的“中国航船”来到秘鲁，正式赠送给两市政府。李强同两市政要出席仪式，共同期待上海新能源汽车的能源种子培育出上海与利马、库斯科的合作新前景。

上海振华重工的产品已进入全球101个国家和地区，在秘鲁最大港口卡亚俄港醒目可见其大型岸桥和轮胎式集装箱龙门架起重机。李强来到卡亚俄港马士基码头，察看桥吊、轮胎吊等设备，听取集团全球战略布局及拉美业务情况介绍。李强说，上海振华重工要立足上海、服务全国、走向世界，把深耕拉美市场作为重要发展战略，进一步拓展国际市场，努力当好“上海制造”品牌的海外代言人、中国企业“走出去”的领头羊。要坚持自主创新，在制造与服务并举、生产港机与生产其他智能化设备并举上下更大功夫。要着眼城市发展需求，在社会民生领域积极发挥优势，使服务于民的设备更智能化、更利于感知和管理。

访问期间，李强还同秘鲁相关政要参观中国上海改革开放40年成就图片展、观看“上海之夜”文艺晚会。

我国驻秘鲁大使贾桂德，中联部副部长李军，上海市委常委、常务副市长周波陪同访问。

当地时间22日，李强率领的中共代表团结束对秘鲁的访问，即离开利马启程回国。

本文图片：陈正宝 摄