习近平抵达基加利开始对卢旺达共和国进行国事访问

来源：新华网

新华社基加利7月22日电（记者吴志强 吕天然 王卓伦）22日，国家主席习近平抵达基加利，开始对卢旺达共和国进行国事访问。

当地时间晚8时50分许，习近平乘坐的专机抵达基加利国际机场。习近平和夫人彭丽媛步出舱门，受到卢旺达总统卡加梅和夫人珍妮特等热情迎接。盛装的礼兵精神抖擞，向尊贵的客人行注目礼。卢旺达少年向习近平和彭丽媛献花。卡加梅向习近平和彭丽媛介绍卢方其他迎接人员。身着靓丽民族服装的当地民众跳起欢快的迎宾舞，敲响喜庆的非洲鼓，热烈欢迎中国贵宾到来。

两国元首夫妇进行了亲切友好的交谈。习近平向卢旺达政府和人民转达中国政府和中国人民的诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，我这次访问是中国国家主席首次访问卢旺达。我一踏上卢旺达的土地，就深深感受到卢旺达政府和人民对中国人民的友好情谊。中国和卢旺达虽然相距遥远，但两国关系传统友好，两国人民友谊深厚。建交47年来，双方坚持真诚友好、平等相待，中卢关系始终健康稳定发展。去年3月卡加梅总统访华期间，我们就中卢关系和互利合作深入交流，达成的共识正在得到全面有效落实。两国元首一年多时间里成功实现互访，充分体现了双方对发展中卢关系的高度重视。卡加梅总统还担任非洲联盟轮值主席，我期待同卡加梅总统就新时期双边关系发展、中非合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。相信这次访问一定能够以丰硕成果造福两国人民。

卡加梅代表卢旺达政府和人民热烈欢迎习近平主席对卢旺达进行国事访问，预祝访问圆满成功。卡加梅表示，我对去年访华记忆犹新，我们的会谈富有成果。相信习近平主席这次访问必将进一步增进两国友好合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻卢旺达大使饶宏伟也到机场迎接。

习近平是在结束对塞内加尔国事访问后抵达基加利的。离开达喀尔时，习近平出席塞内加尔总统萨勒在机场举行的欢送仪式。习近平和彭丽媛抵达机场时，萨勒和夫人玛丽梅在停车处迎接。两国元首夫妇一同前往停机坪。两国元首登上检阅台。军乐队奏中塞两国国歌。习近平在萨勒陪同下检阅仪仗队。习近平和彭丽媛同塞方送行人员道别。萨勒夫妇同中方陪同人员道别。

两国元首夫妇在舷梯旁亲切话别。习近平表示，感谢塞方为这次访问作出的特殊周到安排。访问非常成功、令人满意，不仅氛围热烈，也很高效务实。相信此访将有力推动中塞关系发展。萨勒表示，十分荣幸接待习近平主席来访。这次访问取得圆满成功，成果丰硕。我期待未来能同习近平主席经常见面。

卢旺达是习近平这次出访的第三站。习近平还将对南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。（网站首页图：新华网图片）



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