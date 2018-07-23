要闻|应对安比 交出一份满意答卷

李强了解防御台风情况并提要求，应勇召开会议并再作部署





22日傍晚，天空中云雾蒸腾宛若仙境，在乍浦路桥上不少市民驻足观看。/晨报记者 任国强

晨报讯 正在国外访问的市委书记李强一直密切关注今年第10号台风“安比”的最新动向以及全市防御应对工作情况。在台风“安比”临近登陆之际，李强今晨再次致电市防汛指挥部，详细了解有关情况，要求全力以赴落实各项防汛防台工作措施，全力以赴保障人民生命财产安全，台风过境后要认真做好各方面后续工作，及时恢复城市正常有序运行。

全力抗击今年第10号台风“安比”，全市进入临战决战状态。市委副书记、市长应勇昨天上午在市防汛指挥部再次主持召开全市防汛工作视频会议，进一步贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾工作重要指示精神，对决战决胜第10号台风“安比”工作再次部署、再次检查、再次落实。应勇要求各部门、各区严防死守，全力以赴，把迎战台风的各项举措做实做细，用扎实有效的工作争取最好的结果，确保城市安全平稳运行和人民群众生命财产安全。台风过后，要着力恢复城市正常有序运行，确保市民的正常工作和生活秩序，交出一份从台风防御应对、全力抗击到善后保障全过程的满意答卷。

昨天上午，应勇与副市长时光辉前往本市地铁站、泵站、建筑工地检查防台防汛工作。在随后召开的防汛工作视频会议上，应勇指出，台风来临，各区、各部门要有针对性做好各项防汛防台工作，崇明要特别关注，洋山港要特别小心，隧道地铁要严防进水。要坚持以人为本，以人民生命为重，防大风暴雨、防积水，找准工作着力点。全市上下要用扎实有效的工作，努力争取最好的结果，把台风对上海的影响降到最低，损失减到最小，以此检验防汛防台的工作成效。

应勇指出，台风过后，要采取有力有效的措施，在确保安全的情况下，着手恢复城市交通、城市供应和市容环境，确保城市正常有序运行，恢复市民正常工作和生活秩序。努力交出一份应对台风“安比”的满意答卷。