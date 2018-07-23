共筑中塞合作未来——塞内加尔各界高度评价习近平主席访问成果

来源：新华网

新华社达喀尔７月２２日电（记者邢建桥 陈晨 严明）在中国国家主席习近平结束对塞内加尔进行国事访问之际，塞内加尔各界高度评价习近平主席访问成果。

塞内加尔国家通讯社援引塞内加尔总统萨勒的话说，中国是塞内加尔“可靠的重要伙伴”。文章说，中国是一个具有数千年丰富多彩历史的文明古国，今天已经发展成为世界第二大经济体，中国的发展历程给发展中国家提供了经验。

文章说，习主席此次非洲之行的第一站选择塞内加尔，塞内加尔为此感到荣幸和自豪，希望未来双方在农业、能源、水利、卫生、体育、信息技术等领域进一步加深合作，塞内加尔热切期待和欢迎中国企业来塞投资。

塞内加尔前总理阿米娜塔·杜尔在习主席访塞期间接受当地媒体采访表示，通过习主席的访问，两国可以在互惠互利的前提下，进一步加强经济和文化交流合作。

她表示，中国的发展证明了发展中国家具有很大发展潜力，“我们应学习中国在人力资源培训、科技创新、社会发展政策、促进中小企业发展等方面的经验和模式”。

塞内加尔资深媒体人、达喀尔大学新闻学院教授卡德尔·迪奥普表示，习主席此次访问夯实了塞内加尔同中国的友好合作关系。他认为中国对非洲的帮助将不仅仅局限于对某一个国家的帮助，而是利用中国和非洲国家的友好关系，促进非洲整体发展。

他认为，中国援建塞内加尔的体育、文化基础设施，尤其是国家大剧院和黑人文明博物馆，说明中国与非洲的合作不是唯利是图，而是积极落实了２００６年中非合作论坛北京峰会提出的“不同文明和发展模式应相互借鉴、相互促进、和谐共存”。

哈迪·法尔是达喀尔一家外贸公司的员工。她说，塞内加尔是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，中国的“一带一路”倡议将大大促进塞内加尔未来的经济发展。（网站首页图：新华图片）



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