习近平同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式

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7月22日，国家主席习近平在达喀尔同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式。 新华社记者 王晔 摄

新华社达喀尔7月22日电（记者郝薇薇 陈贽）国家主席习近平22日在达喀尔同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式。

习近平和夫人彭丽媛乘车前往摔跤场途中，数千名塞内加尔民众自发聚集在道路两旁热烈迎候，笙歌鼎沸，鼓乐齐鸣，抒发对中国贵宾到来的喜悦和对中塞友好合作的赞美之情。

习近平和彭丽媛抵达摔跤场时，萨勒和夫人玛丽梅在停车处迎接。入口处悬挂着习近平同萨勒大幅合影照片，引人瞩目。欢迎民众手持“中塞友谊源远流长”“中非友谊源远流长”横幅，表达塞内加尔人民对中国人民的深情厚谊。

两国元首夫妇观看项目图片展板并听取介绍。摔跤场内高挂“合作共赢 携手构建中非命运共同体”“真实亲诚 共同谱写中塞友谊新篇章”等大幅欢迎横幅。当两国元首夫妇共同步入摔跤场内时，掌声、鼓乐声、欢呼声雷动，当地民众和中方施工建设者挥舞中塞两国国旗，向两国元首夫妇热情致意。

仪式上，习近平向萨勒移交项目“金钥匙”。习近平和彭丽媛同萨勒夫妇共同观看塞内加尔传统竞技摔跤表演。表演结束时，两国元首夫妇走上前去，向运动员们挥手致意。

习近平指出，竞技摔跤场项目是中塞人民深厚友谊的生动写照。塞内加尔是文化之邦，中方愿同塞方一道致力于传统文化的保护和继承，促进两国文化交流合作。萨勒表示，竞技摔跤深受塞内加尔民众喜爱，被誉为“国粹”。我对中方为塞内加尔人民援建这一现代化、多功能摔跤场表示衷心感谢。它是塞中友谊新的标志。

塞内加尔竞技摔跤场位于达喀尔近郊，是中国在塞内加尔规模最大的援助项目，也是非洲首座现代化摔跤场。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。



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