上海完善租购并举住房制度：坚持调控不动摇，重点聚焦两类人

房地产市场调控效果明显，商品住房价格指数稳中有降；租赁住房用地大幅增加，已出让租赁住房用地34块，将建成房源约3.5万套；第六批次3.9万余户共有产权房申请家庭完成审核和摇号排序，公租房供应房源约12.5万套……2018年上半年，上海住房市场体系和住房保障体系共同“发力”，租购并举的住房制度正得到进一步完善。

“当前，服务广大市民群众住有所居、安居宜居，我们重点聚焦两类人群。”上海市房屋管理局局长胡广杰说，一类是本市中低收入住房困难家庭，另一类是在上海创业、稳定就业的，包括各类人才、新就业的青年大学生在内的常住上海市民。对于这二类人群，上海主要通过“四位一体”的住房保障体系和住房市场体系解决，并加快培育、规范和发展租赁住房。

目前，上海已基本明确了“一个定位、两大体系、三个为主、四位一体”和租购并举的住房制度框架。一个定位，即坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”；两大体系，就是聚焦住房市场体系和住房保障体系；三个为主，是深化以居住为主、市民消费为主、普通商品住房为主；四位一体，是优化廉租住房、公共租赁住房、共有产权保障住房、征收安置住房的住房保障体系，完善租购并举的住房制度。

市场调控效果明显，商品住房价格指数稳中有降

据上海市房管局市场监管处负责人介绍，今年以来，上海坚决贯彻落实国家关于房地产市场调控的各项政策措施，严格执行“沪九条”、“沪六条”及信贷新政等调控政策，加强商品房销售管理，强化市场监管。从总体情况看，调控效果明显，市场运行基本平稳。

“今年上半年，上海的商品住房成交量下降，商品住房价格指数稳中有降。”上述负责人告诉记者，统计数据显示，今年1-6月，本市一、二手商品住房成交面积分别为239万和620万平方米，同比分别减少26%和2%。今年6月份，本市新建商品住房价格环比指数持平，同比指数下降0.2%；二手存量住房价格环比指数下降0.3%，同比指数下降2.5%。

与此同时，房地产市场供应结构有所改善，租赁住房用地大幅增加，新建中小套型商品住房占比提高至60-70%。此外，房地产开发投资则保持平稳。今年1-6月，本市房地产开发投资1816.9亿元，同比增长3.6%，其中住宅投资997.4亿元，同比增长4.1%。

下一步，上海市房管局将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，按照“三个为主”“四位一体”加快构建完善住房市场体系和住房保障体系，按照“严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖不是权宜之计”的工作要求，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，促进房地产市场平稳健康发展。

加快新建和转化租赁住房，让各类人才安居

在上海，还有一大批稳定就业、为上海经济社会发展作出贡献，包括各类人才、新就业的青年大学生在内的常住上海市民，同样面临住房困难的问题。如何让这类人群在上海安居宜居，成为上海住房制度重点聚焦解决的问题之一。

“对于这类人群的居住问题，主要通过加快培育、规范和发展租赁住房解决。”胡广杰说，根据计划，2018年，上海全市将新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套。截至6月底，上海新建和转化租赁房源8.77万套，占全年20万套任务的43.9%。各区新增代理经租房源总数10.7万套（间）,总量上已完成全年任务9万套目标。

据市房管局副局长张立新介绍，上海用来建设租赁住房的地块，区位条件都比较好，重点在高校及科研院所周边、科创园区、产业集聚区、商业商务集聚区，以及交通枢纽地区（含轨交站点周边）等交通便捷、生产生活便利、租赁住房需求集中区域，优化审批流程，加快开工建设，有序推进租赁住房建设供应。

在租赁住房的具体推进过程中，如何提高建设效率，加快房源供应？

市房管局住房建设监管处负责人告诉记者，为推进租赁住房建设，上海先后出台了《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》以及多个配套文件，并为租赁住房项目建设及转化设立了绿色通道。同时，还建立了住房租赁工作的推进机制，在市级层面成立了市住房租赁工作推进小组，区级层面则参照市级组织架构，成立由区长或副区长任组长的工作推进小组。

围绕租赁住房的建设特点，本市还在具体建设规范和管理方面进行了有针对性的要求和支持，突出了宽严相济和鼓励创新的特点。比如，租赁住房的设计和建设标准，可在户型、退让、间距、朝向、日照和车位配置方面，给予政策支持；在耐火等级、防火分隔、安全疏散、消防设施、租赁性质等方面，明确相应要求；公共服务配套、户外开放空间、户内建筑空间则鼓励设计创新。

第六批次共有产权房完成摇号排序，将启动第七批次申请受理

对于本市中低收入家庭的住房困难问题，目前，上海已建立起包括廉租房、共有产权保障房、公共租赁住房、以及动迁安置房“四位一体”的住房保障体系。

其中，廉租住房是托底保障类型，目前正按照“货币补贴为主、实物配租为辅、标准动态调整”的原则，继续对城镇户籍低收入住房困难家庭实行“应保尽保”。截至2018年6月底，本市廉租住房累计受益家庭已达12.1万户，扣除因家庭情况改善等原因退出保障的，正在享受的约4.3万户。

共有产权保障住房自2010年开始启动，至今已累计开展了六个批次的申请供应工作，总计签约购房家庭将达到13万户左右，并计划于2018年第四季度启动第七批次申请受理工作。目前，第六批次共3.92万户申请家庭的审核工作已经完成，符合条件的有3.38万户。截至6月底，16个区均已完成摇号排序工作。

公共租赁住房，是为了解决青年职工、引进人才等常住人口阶段性居住困难，不限本市户籍，不设收入线和财产线，只要符合在沪合法稳定就业和住房困难等基本条件，均可纳入保障范围。截至2018年6月底，全市公租房（含单位租赁房）累计筹措房源约16.4万套，累计供应房源约12.5万套，历年累计保障对象（含已退出）超过30万户。

“为深化本市住房保障领域‘放管服’改革，我们最近还出台了加快本市公租房高质量发展的八项措施。”市房管局住房保障处负责人说，资格申请便利化、房源信息透明化、分配供应精准化、租赁管理智能化、配套服务人性化、租金定价科学化、退出管理规范化、考核管理常态化等。

住房租赁平台正式上线，全面实施住房租赁合同网签

为进一步规范上海住房租赁市场秩序，为市场参与各方提供安全、便捷、畅通的服务，上海还建立了住房租赁公共服务平台，并自今年3月31日上线试运行，又于7月1日起正式上线。目前，该平台已实现房源发布、实名认证、合同网签等基本功能，并提供租金查询、金融服务、法律问答等便民服务。

截至今年6月底，该平台网上挂牌可租房源约4.4万套，日均更新逾2400套；网站累计浏览量逾310万人次，日均访问量近3.6万人，注册用户超过8400人，平台运行总体平稳。

根据规定，自今年7月1日起，上海全面实施住房租赁合同网签，国有土地上的住房租赁活动，均应按规定进行合同网签。房地产经纪机构、住房租赁企业，以及各区住房租赁服务中心，依托住房租赁平台，为租赁当事人提供合同网签服务。同时，经住房租赁公共服务平台办理合同网签的职工申请提取住房公积金支付房租的，每户家庭（含单身家庭）月提取金额不超过当月实际房租支出，最高月提取限额由2000元提高为3000元。

市房管局表示，本市将不断优化完善住房租赁平台功能，逐步实现住房租赁合同“网签备案一体化”，真正做到“数据多跑路，群众少跑腿”，同时依托平台，逐步推进租赁住房信用体系建设，充分保障住房租赁各方合法权益。

与此同时，市、区积极落实各项政策措施，在信息对接、政策支持、制度创新等方面不断加大力度，扶持专业代理经租机构持续扩大业务规模。（网站首页图：晨报资料图片）