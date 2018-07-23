习近平的达喀尔时间：一枚勋章、一份文件、一把钥匙

新华国际头条

“西非门户”塞内加尔，有一个好听的别名“特兰加”，在当地沃洛夫语中意为“好客”。这里有凤凰花、玫瑰湖，盛产花生，更“盛产”足球明星。

当地时间21日下午3时25分许，习近平主席乘坐的专机抵达机场。塞内加尔总统萨勒和夫人玛丽梅热情迎接，欢迎人群一路绵延。

习近平主席抵达达喀尔，开始对塞内加尔共和国进行国事访问。（新华社记者李学仁摄）

塞内加尔总统萨勒在机场为习近平主席举行隆重欢迎仪式。（新华社记者谢环驰摄）

塞内加尔当地民众身着节日盛装，夹道欢迎习近平主席。（新华社记者燕雁摄）

通向总统府的共和国大道上，礼宾马队迎接护卫，骏马矫健，踏乐前行。时隔9年中国国家主席再度来访，“好客之邦”变成载歌载舞的欢乐海洋。

达喀尔共和国大道上，礼宾马队迎接护卫习近平主席。（新华社记者李涛摄）

塞内加尔当地民众挥舞中塞两国国旗，热情欢呼。（新华社记者燕雁摄）

这是习近平主席非洲之行第一站，20个小时，10场活动，行程密集、务实高效。新华社前方记者梳理出“三个一”，帮你看亮点、品成果。

位于达喀尔近郊的塞内加尔竞技摔跤场，工作人员布置国旗，迎接习近平主席到来。（新华社记者廖宇杰摄）

塞内加尔总统府露台，面朝大海，绿树成荫。21日晚，萨勒总统向习近平主席授予塞内加尔国家最高荣誉勋章国家雄狮勋位团大十字勋章。

习近平主席同萨勒总统举行会谈后共见记者。（新华社记者谢环驰摄）

特殊礼遇，是盛情，更是敬重。两位领导人会谈后共见记者时，萨勒总统直抒胸臆：来我国进行访问的是一位杰出领袖，习主席在发展领域有很多经验，中国在他的带领下正大踏步前行，我想对习主席、对中国人民说，塞内加尔人民尊重你们、敬重你们。

习近平主席同萨勒总统举行会谈。（新华社记者谢环驰摄）

中塞关系走过47个年头，友谊之酒愈发醇厚。访问期间，习近平主席同萨勒总统利用一切时间深度交流，两国元首一致同意推动中塞全面战略合作伙伴关系迈向更高水平，给两国人民带来更多福祉。

中塞关系加速发展，离不开两国元首引领支持。2013年以来，习近平主席和萨勒总统在各种双边多边场合五次会晤。这一次，两位领导人约定，中非合作论坛北京峰会再见面。

习近平主席同萨勒总统举行会谈。（新华社记者谢环驰摄）

一份文件：合作走深走实

近年来，中塞经贸合作走在中非合作前列。捷斯-图巴高速公路、方久尼大桥、迪亚姆尼亚久工业园……一个个合作项目落地生根。基础设施建设、人力资源开发，农业技术合作……一个个合作领域走深走实。

迪亚姆尼亚久工业园是塞内加尔经济结构转型、实现振兴计划的灯塔项目。（中国驻塞内加尔大使馆供图）

百尺竿头更进一步，这一次，中塞合作又有新举措。21日，在习近平主席和萨勒总统见证下，中塞双方签署共建“一带一路”合作文件。一直对中国倡议充满热忱的塞内加尔，成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。

中塞工人并肩工作。（新华社记者燕雁摄）

扩大、深化中塞合作，习近平主席特别强调两点：一是“发展战略对接”，二是“授人以渔”。这些年，塞内加尔经济保持高速增长，萨勒总统提出了到2035年把塞打造成新兴市场国家的“振兴塞内加尔计划”。这一计划与习近平主席提出的“一带一路”倡议重点合作领域高度契合。志同道合，合作之路自然越走越宽。

中塞务实合作稳步推进，当地工人向新华社记者竖起大拇指：“感谢习主席！”（新华社记者骆珺摄）

一把钥匙，促进民心相通

这是真实亲诚对非政策理念的又一次生动实践。两年奋战，沼泽地上，非洲首座现代化摔跤场拔地而起。

塞内加尔竞技摔跤场。（新华社记者骆珺摄）

位于达喀尔近郊的塞内加尔竞技摔跤场是中国在塞内加尔规模最大的援助项目。22日上午，习近平主席向萨勒总统移交项目“金钥匙”。

习近平主席和萨勒总统出席塞内加尔竞技摔跤场移交仪式。（新华社记者王晔摄）

竞技摔跤被称为塞内加尔的“国粹”，拥有一座现代化摔跤场是塞内加尔人的夙愿。如今，梦想成真，热情奔放的鼓点与此起彼伏的掌声汇成欢乐的交响乐。

义利兼顾、以义为先，一个个民心工程，让友谊在中塞两国人民心中深深扎下了根。

塞内加尔国家大剧院。（新华社记者骆珺摄）

驻塞中资公司回馈当地社会，在达喀尔海滨大道旁修建了绵延两公里长的体育健身公园。（新华社记者骆珺摄）

达喀尔大学孔子学院学生在听写汉字，越来越多的塞内加尔年轻人将学习汉语作为改变人生的选择。（新华社记者吕帅摄）

当地时间22日中午，习近平主席乘坐的专机从机场起飞。凝聚合作的力量、连接复兴的梦想，习近平主席达喀尔之行必将在中塞、中非关系史上留下深刻印记。

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监制：李大伟



记者：郝薇薇 骆珺 邢建桥

编辑：刘鹏 陈杉