长生生物临时停牌，2018年中报显示还有两只基金持有该股份

交易所早间公告称，长生生物拟披露重大事项，7月23日开市起临时停牌。据东方财富Choice数据显示，长生生物披露的2018年一季报显示，机构投资者中基金产品共有11只，而2018年中报显示机构投资者仅剩两只基金产品。

记者注意到，在长生生物披露的2018年一季报中，十大流通股东中富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金位居第七位，持股数量为862万股，占流通股的1.72%。共有11只基金产品持有长生生物的股份，持仓股数为1055万股，占流通股本的2.11%。

据东方财富Choice数据显示，目前披露的2018年中报，长生生物的机构投资者仅有两只基金产品，分别是易方达生物科技指数分级证券投资基金和东方利群混合型发起式证券投资基金，持股数量分别是33万股和10万股，占流通股比列为0.09%。

据悉，长生生物子公司于7月15日爆出狂犬疫苗造假，全民哗然，仅隔4天，长生生物发布公告称，长生生物全资子公司长春长生生产的一批“百白破”疫苗“效价测定”项不符合规定，因此受到吉林省食药监局的行政处罚，罚没款总计344.29万元。

在长生生物爆出狂犬疫苗造假后的三天内，已有多家基金公司对其进行下调估值，博时基金7月16日发布公告称 对其旗下基金所持有长生生物进行估值调整，调整后的价格为14.50元；安信基金和泰达宏利基金自7月16日起对旗下基金所持有的长生生物按照每股16.11元进行估值。

7月17日，易方达和九泰基金管理有限公司发布公告，对旗下部分基金持有的长生生物每股按照14.50元进行估值；招商、广发基金管理有限公司发布公告对长生生物按照每股16.11元的价格进行估值。

晨报记者注意到，长生生物7月16日开盘后即一字跌停，截至上周五，长生生物连续一周跌停，跌幅达40.94%，使其市值蒸发超过百亿。7月23日周一开盘，长生生物公告称临时停牌。目前有业内人士称，此次疫苗事件影响甚广，要看公安部门和证监会是否介入，如介入，长生生物很可能会被强制退市。（网站首页图：晨报资料制图）