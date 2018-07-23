作者：孙晓萌（北京外国语大学非洲研究中心主任、教授）

7月19日至28日，中国国家主席习近平对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，在结束访问和会晤回国途中，习近平主席还将过境毛里求斯并进行友好访问。

此访将进一步深化中非政治互信、发展互助、理念互鉴，推动中非共建“一带一路”迈出新步伐，推动构建更加紧密的中非命运共同体。

中国与非洲都拥有悠久的文明传统、相似的历史遭遇，使得双方彼此间形成了一种天然的亲近感。中非合作由来已久，也被视为南南合作的典范，2000年成立的中非合作论坛作为一个机制化战略合作平台，促进中非关系获得了全方位的拓展和提升，而“一带一路”倡议的提出又为中非合作注入了新动力。

7月18日，在塞内加尔达喀尔大学孔子学院，学生听写汉字。新华社发

非洲是古代海上丝绸之路的重要延伸，中国明代著名航海家郑和率船队七次下西洋，其中四次曾抵达现在的东非沿岸，易物海外，沟通文明。

“一带一路”与中非合作的关系是一个不断演进的过程，作为构建人类命运共同体的重要平台，“一带一路”具有广阔的开放性和包容性，非洲是“一带一路”建设中的重要一环。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会召开后，非洲国家在参与“一带一路”建设方面积极推进，与此同时，中非合作的有益经验在开展“一带一路”国际合作过程中也被广泛借鉴，二者相辅相成，不断融合，推动着“一带一路”倡议的“非洲本土化”实施。

2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会后，中非关系升级为全面战略合作伙伴关系，习近平主席在峰会时提出了总额达600亿美元的“中非十大合作计划”，旨在推动中非间开展工业化、农业现代化、基础设施、金融合作、绿色发展、贸易和投资便利化、减贫惠民合作、公共卫生合作、人文合作、和平与安全合作十个领域的全方位合作，以此实现两个对接，即中国的产业结构调整与非洲工业化发展的产业对接，以及中国“一带一路”倡议与非洲复兴和发展战略的对接。

当前，非洲正处于工业化起步阶段，其发展受到基础设施建设滞后、人才短缺、资金不足等因素制约，中非双方相互需要，互为机遇，而双方寻求高度契合的政策对接显得至关重要，“一带一路”倡议与联合国“可持续发展议程”相对接、和具有“非洲提出、非洲同意、非洲主导”属性的非盟2063年议程相对接、同非洲各国自身发展战略相对接，可谓恰逢其时。

“一带一路”倡议中的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通这“五通”基本涵盖了中非间合作的方方面面，其中又以基础设施互联互通为优先合作领域，推动“一带一路”走入非洲腹地。中国参与建设的非洲“四纵六横”铁路网、“三纵六横”公路网以及非洲航空发展规划取得了实质性进展。铁路网的建设主要包括亚吉铁路、蒙内铁路、尼日利亚沿海铁路、埃及斋月十日城市郊铁路等，其中东非地区的蒙内铁路具有显著的示范引领效应，成为促进区域一体化进程的样板工程，带动了沿线工业园区的快速发展。此外，包括蒙贝拉水电站、龙源德阿风电项目、阿德拉尔水泥厂等基础设施示范项目，也从根本上解决了长期制约非洲工业现代化发展的问题。据相关数据统计显示，自约翰内斯堡峰会以来，中非双方签署协议已达约250项，涉及金额500多亿美元。中国已成为非洲最大贸易伙伴，中国对非洲投融资存量已超过1000亿美元，为非洲国家创造了大量就业机会。

从长远来看，中非民心相通是一项重要工程，对于推动中非“一带一路”合作行稳致远具有重要作用。非洲知名民调组织“非洲晴雨表”在2016年发布的一份研究报告中，对36个非洲国家的5万民众对中国的态度进行调查统计，平均63%的被调查者对中国持正面看法，索马里的比例更是高达92%，这既体现出中非关系持续稳定发展的态势，也为“一带一路”倡议在非洲的实施创造了良好健康的环境。中非之间在人才培养方面的合作令人瞩目，为了满足肯尼亚政府以及企业的铁路人才需求，北京交通大学与中国路桥集团合作为肯尼亚蒙内铁路以及东非铁路网的建设和运营储备高端人才，赋能于当地人民，为其培育自主发展的能力。北京外国语大学实施的“中非法律人才交流项目”为非洲培养了数百名律师、法官和检察官，帮助非洲国家更深入认识了解中国的法律体系和发展道路，为中非全面战略合作伙伴关系发展提供了法律保障。

与此同时，中国文化在非洲也受到广泛欢迎，双方文明交流取得新进展。2017年，中国与南非建立了中非间首个高级别人文交流机制，对于深化中非合作、推动南南合作具有深远的意义。目前，非洲建立了48所孔子学院、27个孔子课堂和400多个教学中心，被视为全球孔子学院办学成效最好的地区，具有“定位好、办得好、学得好、用得好”四大亮点。四达时代作为非洲大陆发展最快、影响最大的数字电视运营商的广播电视信号，已覆盖撒哈拉以南45个非洲国家，并已在尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚等30个国家开展数字电视运营，在非洲拥有员工4300多人，发展用户近千万。中国电视剧《媳妇的美好时代》先后被译配成斯瓦希里语、法语、葡萄牙语、西班牙语、豪萨语等多语种，向非洲观众生动展示了中国人的文化逻辑、中国当代社会的发展等，在非洲多国播出并广受欢迎，对促进中非相互理解发挥了积极作用。

9月即将在北京召开的中非合作论坛峰会让人充满期待与憧憬，也将开启以共建中非命运共同体和共筑“一带一路”为主题的中非关系新篇章，通过“一带一路”的建设，必将把中国人民实现中华民族伟大复兴的中国梦与非洲人民致力于实现联合自强、发展振兴的非洲梦更加紧密地联系在一起。

《光明日报》（ 2018年07月22日 08版）