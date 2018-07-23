为中卢共赢发展注入新动力——访卢旺达总统卡加梅

光明日报记者 王炯

在中国国家主席习近平对卢旺达进行国事访问前夕，卢旺达总统卡加梅在卢国防部接受中国媒体联合采访时表示，很高兴习近平主席来卢旺达访问，期待习近平主席此次访卢能够推动两国友好合作关系迈上更高台阶。

卡加梅总统谈到，卢中友好关系有着悠久的历史，去年对中国的国事访问使其印象深刻，特别是在习近平主席领导下，中国政府将世界第一人口大国治理得井然有序，并推动中国经济快速发展，为非洲各国政府治理国家树立了榜样。他表示，去年访问中国时与习近平主席的交流让自己获益良多。在卢中双方共同努力下，如今两国人民友谊相比一年前更加稳固，商贸合作更加密切。

卡加梅总统高度认同习近平主席提出的人类命运共同体理念，认为构建人类命运共同体的关键在于“合作、发展和互通”。他指出，中国在自身不断发展进步的同时，也帮助其他国家发展。在“一带一路”倡议的推动下，中国与世界各国合作及互联互通进一步加强，已经开始实现重要发展成果，不论在亚洲、非洲，还是欧洲，每一个参与“一带一路”倡议的国家都将从这种双赢合作模式中获益。

近年来，在中非合作论坛框架下，中国与非洲国家的合作取得了丰硕成果。通过中非合作论坛这个平台，中国和非洲国家能够更好地一起交流发展经验，一起总结失败教训，这样大家就可以相互借鉴，共同进步，中非合作论坛为非洲各国经济发展和改革提供了许多非常适用的方法和理念，对促进中国和非洲国家在自然资源、人才交流等方面开展更广泛而深远的合作具有重要意义，为中非各国实现共赢发展发挥了重要作用。卢旺达是东非共同体的重要成员，中国与东非国家的合作交流已经取得了积极成效，近年来标轨铁路、高铁、电厂等重要合作项目为推动东非国家经济发展注入了强劲动力。

卡加梅总统强调，卢旺达和中国的友好合作关系为卢旺达振兴国民经济发挥了重要作用。卢中两国在经贸、医疗、教育、农业等方面都有着积极合作，比如在教育方面，目前有1000多名卢旺达年轻学生正在中国各大学府学习先进的科学技术，而且赴中国学习人数仍在不断增长。目前，卢旺达政府正在不断探索契合卢旺达自己的发展道路，鉴于卢旺达独特的历史、文化和市场环境，卢旺达始终坚持不照搬他国发展模式，坚持将从中国、美国、欧洲等世界各地学习、吸收的先进发展经验与卢旺达具体国情相结合，走出属于卢旺达自己的发展道路。卢旺达面积小，人口少，本国市场有限，因此卢旺达从不将发展目标局限于本国市场，卢旺达正努力发展出口制造业，积极开拓非洲及欧美市场。

最后，卡加梅总统表示，非常欢迎中国朋友到卢旺达旅游，来发现、认识和了解卢旺达，体会与众不同的国家文化和民俗风情，感受卢旺达特有的魅力。也欢迎更多中国企业到卢旺达投资发展，卢旺达政府将全力维护好中国在卢投资的利益和安全，并与中国企业一起开拓更加广阔的非洲市场，实现共赢发展。

（光明日报基加利7月21日电）

《光明日报》（ 2018年07月22日 08版）