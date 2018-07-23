　打前站｜“彩虹之国”等您来——南非期盼习主席访问

7月，“彩虹之国”南非行政首都比勒陀利亚风清气爽，天高云淡。中国国家主席习近平即将到访成为几天来当地媒体的热门话题。这将是习主席五年来第三次对南非进行国事访问。

五星红旗挂起来

比勒陀利亚联邦大厦广场，草木葱茏。广场旁的大道上，中国和南非两国国旗高高挂起，迎风飘扬。

2018年7月20日，南非行政首都比勒陀利亚联邦大厦大道旁，中国和南非国旗高高挂起。（新华社记者刘卫兵摄）

“你好，中国！习主席要来了，拍张照吧！”联邦大厦附近的纳尔逊·曼德拉雕塑旁，几位提供摄影服务的当地商贩用中文热情地招揽过往的中国游客。

一位名叫梅林达的商贩告诉记者，通过新闻报道，人们都知道中国国家主席将再次对南非进行国事访问，“我们都很期待他的到来！”

习主席此访是拉马福萨今年2月就任南非总统后接待的首次国事访问。不久前，拉马福萨用“南非举国上下欢迎”表达对中国老朋友的热切期盼。

此访正值中南建交20周年。从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系，20年来，中南关系成功实现“三级跳”，完成双边关系大踏步发展的历史性跨越，成为各自对外关系中最具活力、最重要的双边关系之一。

2013年，习近平就任国家主席后首次出访就来到南非。2015年，习主席再次对南非进行国事访问并主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会。在那次峰会上，他提出中非“十大合作计划”，为中南人民、中非人民带来实实在在的利益。

中国功夫练起来

约翰内斯堡大学孔子学院，和煦阳光洒满院落，几名南非学生正在认真练习中国功夫。

2018年7月20日，南非约翰内斯堡大学孔子学院，志愿者孙伟在教南非学生姗妮和维真练习太极。（新华社记者刘卫兵摄）

“我们每周一、三、五来这里学习中国功夫，每次两小时，我从来没有旷过课。”姗妮说。她在孔子学院学习中国功夫和中文，两个月前还参加了“汉语桥”世界大学生中文比赛南非赛区预选赛。

“虽然中文学起来很有挑战性，但这也恰恰是吸引我的原因。”姗妮和同伴维真向记者骄傲地展示她们书写的汉字：欢迎习主席访问南非！

2018年7月20日，南非约翰内斯堡大学孔子学院，姗妮和维真向记者展示她们写的汉字，表达对习主席来访的热烈欢迎。（新华社记者刘卫兵摄）

“真心希望有一天能去中国看看！”提到中国，姗妮眼中充满期待，一口气列举出许多中国景点和中国文化元素：长城、故宫、兵马俑、北京烤鸭……

姗妮是约翰内斯堡大学孔子学院众多热爱中国文化的学生之一。这所成立仅3年的孔子学院，已经吸引了从十几岁到六七十岁不同年龄的1000多名当地民众来此学习。

2018年7月20日，南非约翰内斯堡大学孔子学院，学院职员邦加恩向记者展示刚从图书室借到的《习近平谈治国理政》（第二卷）英文版。（新华社记者刘卫兵摄）

互利合作快起来

约翰内斯堡奥利弗·坦博国际机场内，中国工商银行和南非标准银行联合推出的中英双语广告非常醒目。

2018年7月20日，南非约翰内斯堡奥利弗·坦博国际机场，中国工商银行和南非标准银行联合推出中英双语广告板。（新华社记者潘洁摄）

2008年，中国工商银行出资55亿美元收购南非标准银行集团20%股份，成为后者单一最大股东。近年来，随着中国赴非洲游客数量增多，两家银行看到其中巨大商机，推出针对南非和其他非洲国家旅游的跨国促销活动。

两家银行的“联姻”也为中非金融合作搭建起桥梁。记者了解到，截至2018年3月底，中国工商银行与南非标准银行共同参与对非洲35个项目融资，撬动逾200亿美元对非投资。

近年来，中国企业赴南非投资日渐增多。2016年8月，北京汽车集团南非工厂正式奠基。今年年底，工厂将正式投产，成为中国企业在南非及非洲投资规模最大的汽车生产厂家。

2017年7月27日，南非比勒陀利亚南非运输集团工厂组装车间，两台中国机车等待组装。（新华社记者翟健岚摄）

南非是非洲大陆综合实力最强的国家，资源禀赋优越，区位优势突出。中国则拥有资金、技术、市场、企业、人才等发展优势。截至2017年年底，中国对南非投资累计超过250亿美元，为当地创造40多万个就业岗位。2017年，中南双边贸易额达391.7亿美元，较1998年建交时增长了20多倍。

谈起现阶段中南关系发展，中国驻南非大使林松添用两个“四大”总结——拥有政治互信、经贸互利、人民友好、国际协作“四大优势”，拥有中非合作论坛、金砖合作、“一带一路”倡议、南南合作“四大合作平台”支撑，堪称南南合作的典范。

此次习主席访问南非将给中南各领域合作带来哪些新的利好？让我们共同期待。

监制：李大伟

记者：潘洁 李建敏 商洋

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