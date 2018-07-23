以“五个一百”涤荡网络清朗空间

2018年07月23日08:20 来源：人民网-理论频道

连日来，以“网聚正能量 唱响新时代”为主题的第三届“五个一百”网络正能量精品评选活动进入初评网上展示投票阶段，吸引大批网友以“指尖力量”为心目中的正能量文字作品、榜样、图片、音视频、专题活动助力点赞，再度引爆网络舆论热点，掀起网络正能量热潮。

从首届评选就吸引网民参与投票1.2亿人次、点击量突破10亿次，到第二届有效举荐正能量精品数激增、网民参与数量显著增加，到如今第三届在启动之初申报不同类别的正能量精品数量总计攀升至万余件，“五个一百”的吸引力和影响力正持续扩大，逐渐凝聚起“网聚正能量”的共识，使源源不断的正能量充满整个网络，让构建网络清朗空间的号角越吹越嘹亮、行动越来越有力。

不得不说，网络空间是亿万民众的共同精神家园。然而在互联网蓬勃发展给民众在拓宽视野、获取知识、融入世界方面带来便利的同时，由于其虚拟性、即时性、交互性、开放性等特点，不可避免地也充斥着一些“污泥浊水”。有的不辨是非，让网络谣言满天飞；有的不惧法纪，让网络欺诈肆意行；有的为博眼球，利用暴力恐怖、色情低俗信息获取关注；有的为增点击，散布政治谣言、炮制虚假信息制造恐慌；等等。如此种种，给民众思想造成混乱、给社会舆论造成误导，产生十分恶劣的政治和社会影响。只有激浊扬清、扶正抑偏、鞭恶扬善，宣扬积极健康、向上向善的网络文化，才能构建起一个天朗气清、生态良好的网络空间，使主旋律更加高昂、正能量更加充沛。

就网络空间这个公共领域而言，正能量与负能量之间是一对此消彼长的关系。健康、美好、良善的正能量充盈，各种“乌烟瘴气”便会绕道而行；低俗、丑恶、暴力的负能量充斥，就容易“劣币驱逐良币”。因此，清朗网络空间的构建，人人都应是参与者、守护者、践行者。每一位网民皆应承担起共建清朗网络空间的责任，增强去伪存真的甄别能力，加强维护网络正义的使命感，主动摒弃庸俗、远离浑浊，守住底线、不碰红线，以自觉、自发的行动，在网络构建起正能量的新高地，让正能量成为新时代的主流。

“天地有正气，杂然赋流形。”其实，网络空间从来不缺正能量，需要的是一个撬动正能量释放的“支点”。“五个一百”正能量精品评选活动的开展，其根本目的就是要让发现正能量、聚集正能量、传播正能量成为一种导向。通过评选正能量文字作品、图片、音视频，以深刻的语言、生动的形象、丰富的形式来引导正确舆论，在网络传播内容上实现清朗；通过评选正能量专题活动，用正确视角、理性分析、精确策划，来引导网民端正立场、辨清是非，始终让主旋律在网络空间唱响，让正能量在网络空间激荡；通过评选正能量榜样，树立起行动的标杆，引导广大网民在对标对表、比学赶超中凝聚共识、汇聚力量，以实际行动维护好网络空间的清朗、守护好网络生态的正气。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”正能量的力量是无穷的，开展“五个一百”正能量精品评选活动，把更多的优秀正能量作品汇集起来，让更多的正能量榜样涌现出来，以作品引导舆论，以榜样影响行动，在广大网民中“一石激起千层浪”，齐心协力构建清朗网络空间，共同奏响新时代网络正能量的最强音。（江宇）