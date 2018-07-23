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中新网北京7月23日电 题：“五个一百”评选：让感动成为行动的力量

作者 刘欢

7月13日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网发展基金会主办，人民网、环球网、央视网、中国新闻网、中国青年网五家中央新闻网站承办，以“网聚正能量 唱响新时代”为主题的第三届“五个一百”网络正能量精品评选活动进入初评网上展示投票阶段。

此次“五个一百”活动所展现的每一个作品，都是当下中国现实生活的浓缩和凝练，广大网友用键盘和指尖不断在网络上传送真情，将“中国正气”进行到底。

网聚正能量，感动历历在目。在新时代新征程的路上，正能量从不缺席，此次“五个一百”活动中展示的点滴瞬间，更是让我们看到了我们所处的时代，平凡人所传递出的温暖和感动。

他们中，有一直坚守在户外高空进行清洁工作的“蜘蛛人”；有在海拔4700米的边防哨点坚守的西藏军区某部官兵；有平凡的力量中坚守一线的缉毒女警……

善意、职责、坚守，一个个惊心动魄的故事牵动着网友的心，一个个令人感动的形象将新时代的正能量展现得淋漓尽致。这份感动在网友的传递中变成一个个接力棒，一棒又一棒地向人们传递着这个时代的正能量。

唱响新时代，正能量需要你我的行动力。此次活动涌现出一幅幅感人的画面，一个个动人的事迹。除了感动，更是以积极向上的姿态鼓舞全社会向上、向善的力量。

党的十九大报告提出，要加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。

在互联网飞速发展的今天，网络空间成为社会舆论的重要阵地，在“人人都有麦克风”的时代，互联网为人们提供便利生活和迅捷信息的同时，假、谣、污、暴等不良信息也在不断干扰网络空间的秩序，甚至滋生违法犯罪。

为了让网络空间更加清朗向上，为了让每个人的“线上生活”更加安全有序，网络空间里的激浊扬清，你我都不能缺席。

面对网络空间中一些良莠不齐、泥沙俱下的问题，需要网络正能量扶正祛邪。网络不是法外之地，治理网络空间的无序甚至违法行为，需要相关法律法规的完善，同时也要提高每个网民的网络素养。

为了让网络空间更加清朗向上，需要你我共同努力，做一个积极的行动者，为网络正能量的传递贡献自己的力量。让感动成为行动的力量，“五个一百”的评选正是这样微小力量的汇聚。

网聚正能量，唱响新时代。新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、创造者和建设者，而新时代里的正能量，需要每个人的行动，携手共建风清气朗的“网上家园”。(完)