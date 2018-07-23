谭寿林：杀头当作风吹帽 坐监也要闯上天

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社南宁7月22日电（记者唐荣桂）“谭寿林不畏牺牲的精神至今还感召着后人，各级党组织经常组织党员到他的故居开展党性教育活动。”广西贵港市港南区桥圩镇党委书记梁焕治说起家乡的英烈谭寿林满怀崇敬。

谭寿林故居 新华社发

谭寿林，1896年出生于广西贵县（今贵港市）一个农民家庭。1917年考上贵县中学，1921年9月考入北京大学文科预科。

在北大学习期间，谭寿林结识了共产党员黄日葵等人，加入北大马克思学说研究会，1922年加入中国社会主义共青团。1923年秋，谭寿林进入北大国文系学习，1924年秋加入中国共产党，在李大钊领导的中共北方区委和中国劳动组合书记部北京分部工作，主要负责编辑《工人周刊》，从事秘密革命活动。

1925年，谭寿林被党组织派往广东工作，同年冬被派回广西。1926年1月他担任中共梧州地方执行委员会书记，积极发展广西地方党的组织，努力宣传马克思主义，发动和指导工农革命运动，积极培养革命骨干，发动和领导了声援省港大罢工的罢工周。同年9月，资本家勾结反动军阀，制造了梧州“三工人血案”，谭寿林发动梧州工人举行万人大会，进行了坚决斗争。10月中共广西省委筹备小组成立，谭寿林是三人领导成员之一。12月19日，谭寿林被梧州国民党右派逮捕，经党组织营救于1927年春获释。

大革命失败后，1927年5月谭寿林被派往广州，负责对中共广西地委的联络工作。6月到武汉出席全国第四次劳动大会，会后不久被中华全国总工会派往香港巡视工人运动。12月返回广州参加广州起义，在起义指挥部肃反委员会工作。

广州起义失败后，谭寿林于1928年秘密到上海从事工人运动，先后任全国海员总工会秘书长、全国总工会秘书长等职，同时担任党的《红旗报》编辑。

1931年4月22日，因叛徒出卖，谭寿林被捕。在狱中，敌人对他施以各种酷刑，他始终坚贞不屈，没有泄露党的任何机密。

5月23日，他被作为“要犯”押往南京国民党宪兵司令部看守所，特务再度对他威逼利诱，严刑拷打，但仍一无所获。他那“杀头当作风吹帽，坐监也要闯上天”的气势让敌人胆寒。

1931年5月30日，谭寿林英勇就义于南京雨花台，时年35岁。

梁焕治介绍，为更好缅怀英烈，2016年港南区投入40多万元，重新修缮了谭寿林故居，下一步将投资建设谭寿林纪念馆，将其打造成为港南区党建示范点。

《光明日报》（ 2018年07月23日 03版）