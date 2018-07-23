习近平总书记在中央政治局就加强党的政治建设举行第六次集体学习时强调：“政治方向是党生存发展第一位的问题，事关党的前途命运和事业兴衰成败。”历史和现实反复证明，把握住了正确的政治方向，党和人民的事业就能取得成功，否则，就会遭遇重大挫折，就会走弯路。 回顾近代以来的中国历史，在半殖民地半封建社会，许多仁人志士在探寻救国富民之道，摸索振兴中华之路，然而都由于缺少方向的“指南针”而长期在黑暗中徘徊。中国共产党成立后，在马克思主义的指导下，党领导人民找到了进行新民主主义革命并为实现社会主义和共产主义而奋斗的正确方向，经过长期的艰辛奋斗终于取得了革命、建设和改革的伟大成就，迎来了中华民族伟大复兴的光明前景。 今天的中国共产党，是一个拥有8900多万党员的大党，我们党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。当前，中华民族正处于走向伟大复兴的关键时期，“两个一百年”的奋斗目标“草木蔓发，春山可望”。但同时也要看到，前进的道路上，改革发展稳定任务之重前所未有，矛盾风险挑战之多前所未有，铸就千秋伟业，需要全体党员把稳方向之舵，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，做到与党思想上同心、政治上同向、行动上同步。 思想上同心。同心需要信仰的凝聚。我们共产党人的理想信念，就是对马克思主义的信仰，对共产主义和社会主义的信念。共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。一个共产党员，只有筑牢信仰之基、补足精神之钙，才能把稳思想之舵，避免在风浪起的时候，思想的航船左右摇摆，发生偏离。全体党员理想信念的旗帜高高飘扬，思想上同心同德，就能凝聚起磅礴力量，形成强大的合力，就能无坚不摧、无往不前，在面对前进航程上的各种激流险滩和惊涛骇浪做到处乱不惊、破浪前行。 政治上同向。同向就要求看齐，看齐就要有标杆，我们看齐的标杆是什么？就是党中央，就是习近平总书记。当前，为了应对具有许多新的历史特点的伟大斗争，我们党比任何时候更加需要团结统一，更加需要思想一致、行动一致，更加需要在政治上强化看齐意识。新时代的中国，是一艘在复兴航程上扬帆远航的航船，需要全体“船员”在总舵手的指引下团结一致向前看、撸起袖子加油划。如果有人不听指挥，另怀私心，背后打小算盘、搞小动作，就不仅会带坏风气、影响士气，还会影响航船的航速，偏离航船的航向，耽误航船驶向目标的进程。因此，政治上同向看齐来不得半点虚假，也容不得丝毫偏差。 行动上同步。坚持政治方向并不是抽象的，不能纸上谈兵、空喊口号，停留在各种务虚表态上，关键是要让政治立场和政治原则转化为言必行、行必果的工作准则和具体要求，具体体现在实现“两个一百年”奋斗目标的实践中。党员干部要自觉同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威和集中统一领导，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，把坚持正确政治方向贯彻到实践中去，经常对表对标，及时校准偏差，坚决纠正偏离和违背党的政治方向的行为，坚决防止和纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等行为，确保党中央令行禁止、政令畅通。 【版权声明】凡来源学习时报的内容，其版权均属学习时报所有。未经中央党校报刊社书面授权，任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编或以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。