习近平向第五届中非民间论坛致贺信

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央视网消息（新闻联播）：7月23日，第五届中非民间论坛在成都举行。中共中央总书记、国家主席习近平向论坛致贺信。

习近平表示，值此第五届中非民间论坛开幕之际，我谨代表中国共产党、中国政府、中国人民，并以我个人的名义，向论坛的召开表示热烈的祝贺，向出席会议的非洲国家领导人及各界人士表示诚挚的欢迎。

习近平指出，中非民间论坛是中国人民和非洲人民的重要桥梁。2011年8月创办以来，论坛坚持“增进民间友好、促进务实合作、推动世界和平”的中非民间友好三原则，取得了积极进展并实现了机制化，为促进中非民间友好交流合作发挥了重要作用。

习近平强调，人民友好是国与国关系的重要基础，也是今后中非关系发展的重要领域。今年9月，我们将举行中非合作论坛北京峰会。本届论坛以“凝聚民间力量、促进中非友好互信”为主题，必将有力推动中非民间友好往来与合作。希望大家交流思想、分享经验、凝聚共识，为中非民间友好合作建言献策，为构建更加紧密的中非命运共同体注入鲜活动力、夯实民意基础。预祝第五届中非民间论坛取得圆满成功。