基金亏了，加仓还是减仓呢

兴全基金 陆申旸

最近国内A股市场持续震荡，自1月末以来上证综指回调已超过20个百分点。不少人都问“我的基金套牢了，怎么办呢？”或“2800点了，我该加仓入场吗？”

对于投资者来说，基金亏损并不可怕，可怕的是盲目“赎回止损”或“加仓追涨”。那如何区分基金“短期波动”还是“止损信号”呢？

基金亏损，需关注基金经理投资水平而非下跌幅度。

因为股票和基金本质上的不同，基金本质上是一种信托关系。对于基金的选择，一方面是投资者与基金经理对于未来市场判断、公司经营预期等投资逻辑的契合，更是投资者对于基金经理以及基金公司的认可和信任。也因此，当基金净值出现波动时，投资者更需关注于基金经理的主动投资水平，而非只关注于基金净值的回撤程度。

为便于理解，我们会对投资组合收益简单拆分为市场因素和主动管理因素。我们时常可以看到市场下跌中，不少优秀基金虽然表面上业绩也不太乐观，但其中基金经理的主动投资收益部分为依旧为正。也因此，当基金下跌造成亏损时，拆分出基金经理的主动投资水平再做出评价。

评估了基金经理投资水平后，我们也还需关注市场因素，尤其是一些被动型基金或主题型基金，市场因素尤其重要。我们常发现，投资者关注到某一热点板块或优绩基金时通常处于峰值右侧，这时入场往往成为了别人的韭菜。当然，踩中市场热点是一件幸运的事情，但更需担心在此之后该热点是否会人走茶凉。如果真是由于热点消亡导致的投资亏损，也建议持有人不要再苦苦等待。

有时候，基金表现不佳也由于基金经理对于市场水土不服导致，这一方面我们在之前也有谈论过，也建议持有人站在较长时间维度考察基金经理或基金公司的历史表现再做出决策。

除了上述因素外，亏损时也应该反过来审视自己。

对于投资者来说，需始终清楚了解自己投资的初衷和目的，了解自己到底买了什么。不同目标的投资应有不同类型的投资品种相对应，同样，对于可承受的最大波动水平也会有所不同。