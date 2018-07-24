从弄堂足球走出来的“申花新5号”朱辰杰

晨报记者 甘慧 林碗萍

陈丹燕在 《上海的弄堂》里写道：要是一个人到了上海而没有去上海的弄堂走一走，应该要觉得很遗憾。是的，多少故事，多少回忆，多少名人，都与这些大大小小的弄堂紧密地联系在一起。而刚刚创造申花队史最年轻首发队员纪录的朱辰杰，就是从弄堂里走出来的希望之星。

弄堂里的足球启蒙

带着球，在弄堂里盘带，过人，这是朱辰杰最开心的事情。“爷爷很喜欢足球，小的时候爷爷带着我在弄堂里踢球，挺开心的。”弄堂，在这个最具上海特色的地方，朱辰杰开始了自己的足球启蒙，也正是在玩耍的过程中，朱辰杰对足球产生了非常浓厚的兴趣。

小学一年级下半学期开始，朱辰杰加入了学校足球队，开始接受比较正规的足球培训，“太喜欢足球了，所以就想着踢球。”出色的身体条件以及出众的足球天赋，让朱辰杰的足球路走得比较顺畅，踢着踢着，朱辰杰被根宝选中，进入了崇明根宝足球学校。

来到崇明的根宝基地，意味着艰苦的，甚至可以说缺乏人生乐趣的生活开始了，但是同时也与足球梦想近了一些。那个时候，朱辰杰会去看足球比赛的转播，憧憬自己的未来。“申花的比赛看得是最多的，当时会想如果有一天能够成为申花的一员，穿上申花的战袍……”

2016年8月13日，朱辰杰来到了虹口足球场，现场观看申花与广州恒大的比赛。凭借马丁斯的梅开二度，申花主场2比1掀翻领头羊广州恒大，首次击败对手。朱辰杰被现场的气氛深深地震撼到了，“现场的气氛真的是太好了，在这样的氛围下踢球是多么幸福的事情。”

但是作为一名16岁的年轻球员，职业足球距离他们还比较遥远。朱辰杰坦言，即便是今年年初，也根本没有想到自己今年就能进入到职业队的一线队，甚至还能在中超联赛中首发上场。

5号战袍的新主人

人生就是这样，有着太多的意想不到，就像那弄堂里，每天总会上演意想不到的故事一般。在申花的青春风暴下，短短三四个月里，朱辰杰实现了自己球员生涯的大跨越——3月随根宝99/00梯队整体转让到申花；6月初随一线队训练；7月13日正式报名申花一线队；7月18日进入申花中超18人大名单；7月22日在中超联赛中首发登场。

申花客场与河南建业的比赛中，朱辰杰以17岁333天的年龄成为申花队史上最年轻的首发球员。其实，上轮联赛栗鹏吃到黄牌后，很多人就意识到，朱辰杰首发的机会来了。朱辰杰同样也有这样的预感，他随时准备着。尽管比赛的首发名单是在球队抵达航海体育场宣布的，但比赛前一天晚上，朱辰杰自己已经认认真真地看起了上轮联赛河南建业与北京国安的比赛录像，重点观察了那场比赛中首发上场的两名外援巴索戈与伊沃的特点。

这次征战郑州，朱辰杰与张璐一个房间。在加盟申花之前，张璐效力于河南建业，对建业相当熟悉。现在申花队内传帮带的气氛也非常好，张璐主动帮朱辰杰分析建业的情况，告诉他防守中的重点。

随着比赛的临近，紧张的情绪在朱辰杰的体内蔓延。“赛前准备会的时候真得有点紧张……”不过在来到球场，开始做准备活动后，朱辰杰慢慢放松下来。朱辰杰U19国青队的队友爱称呼他“朱队”，这两天还给他P 了一张照片，朱辰杰的脸上被P 上了一个大大的“稳”字。或许，朱辰杰就是为大场面而生的吧。自己的首场中超比赛，面对对方三名外援的轮番攻击，朱辰杰表现出了超越年龄的稳重，而这正是作为中后卫最最需要的特质。

比赛结束吃过晚饭后，与朱辰杰复盘自己的表现，朱辰杰用不紧不慢的声调说：“发挥基本上正常，不过在细节上面有欠缺，比如上抢时机的把握上，另外控球等方面也需要提高。”第37分钟，朱辰杰吃到了一张黄牌，“当时自己就是上抢的时机没有把握好。”这一次，申花是下定决心着力培养年轻队员。尽管作为中后卫的朱辰杰在上半时就吃到了黄牌，但是教练组并没有用换人的方式来避免红牌的危险，而是让艾迪与朱辰杰互相换位，这对于增强年轻队员的自信是相当有益的。

这次报名，申花队将5号球衣给了朱辰杰。在申花队中，5号球衣是极具象征意义的。申花历史上最成功的队员，曾经荣膺过亚洲足球先生的范志毅，当年正是身披5号战袍。朱辰杰也明白5号球衣的意义，也知道大家对于自己的期待，“这给了我更多的动力，也是我奋斗的目标。”