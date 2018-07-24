“楠氏物语”首家线下体验店落户外滩-“萌娃”助力，“呆爸”孙楠爱上国学推广

晨报记者 邱俪华



当“楠氏物语”遇见“瓷刻书法”，当“国学风流”遇见“CHINA笔记”。方寸间，把玩物，匠心运，见风骨。日前，由音乐人孙楠发起的国学IP文化品牌“楠氏物语”首家线下体验店落户上海外滩22号，并举办了“楠氏物语”非遗传承与当代艺术大师作品展的首次展览。来自江西景德镇的瓷刻书法大师张国强以“CHINA笔记”为题，创作了一系列融合古朴与现代的设计精品，其中一款为孙楠演唱的《世界啊》而特别定制的金色茶盏，备受瞩目。

孙楠表示，发起创立国学IP品牌的初衷源于自己对国学的兴趣与热爱，很多人不知道，为了让家人更好地接受传统文化的影响与熏陶，孙楠已经举家搬离北京定居徐州。歌手之外，他还为自己定义了一个新身份——“国学文化的推广者”，他希望通过“楠氏物语”让更多人有机会去了解并爱上传统文化。

孩子们的日常是琴棋书画

从歌手到投身传统文化的推广，孙楠的这个角色转变有点大，而这一切原来是受了孩子们的启发。“这个国学IP其实来自我的孩子们，他们都对中国传统文化有非常浓厚的兴趣，正是因为他们的喜爱，我们举家从北京搬到了徐州。”孙楠说。

曾经在北京就读于国际学校的孩子们，如今就读于徐州一个传统文化教育学校。作为父亲，孙楠发现，孩子们开始接触传统文化后，有了很大的变化——在国学文化影响下，不再是电子产品的追随者，反而成为古诗经典、琴棋书画等中国传统文化的“发烧友”。“现在我们家的日常生活就是十分有趣味的国学生活，琴棋书画、诗酒茶香……他们都不用电子设备，吃完晚饭，孩子们会各自展示在学校的功课，跟汇报演出一样，女儿跟我讲《大学》、讲《中庸》，儿子能唱标准的《工尺谱》。”

为了孩子，孙楠放弃了大城市优越的物质生活，对此他直言“不后悔”，不仅如此，他还决定和好朋友共同创办“楠氏物语”，希望能够有更多人像自己一样去学习和感受古圣先贤留下的文化瑰宝。“中国有很多古老的匠人技艺在慢慢消亡，可我希望中国人自身血液里带着的东西不要丢掉，而传承的前提一定是了解，所以我以推荐人的身份，努力让更多人了解传统文化的精髓，从了解到喜欢再到传承。”

全方位引领新中式生活方式

去年10月，“楠氏物语”在杭州西溪湿地的太极禅苑亮相，孙楠“左手明星，右手匠人”的跨界融合引发高度关注。上周，定位于中式轻奢生活方式品牌的“楠氏物语”首家线下体验店落户上海，入驻了云集海内外众多高级手工定制品牌和工作室的外滩22号，这里成了孙楠和朋友们的新“据点”。

“我们在琴棋书画诗酒茶香等各个领域与非遗大师、手艺匠人、设计师、文化人的资源进行合作，通过对传统文化、传统工艺、传统技能的梳理、继承、宣传、发扬，对当下新中式生活方式进行价值引导和消费引导，从而让传统文化焕发出新的文化价值和商业价值。”“楠氏物语”CEO付勇介绍说。

付勇还透露，经过团队近两年的筹备经营，孙楠国学IP版图已初步成型：今年4月，以孙楠和小女儿爱宝为原型创作的52集动画片《呆爸萌妹之天书传奇》将于年内上线的消息，在中国国际动漫节上首次发布；5月，首家国学文化禅意酒店“楠庭雅居”在泉州签约，将运用“楠氏物语”的生活美学品味，将器物、装修乃至艺术活动，整体呈现在酒店，营造完整的国学生活空间，同时也是“楠氏物语”衍生品的沉浸式体验和场景营销；6月1日儿童节，原创动漫形象“呆爸萌妹”的原创公益歌曲《洗手歌》上线首发，当天流量迅速超过3000万，粉丝二次创作的微视频超过5000条；7月，“楠氏物语”首家体验店开业；下半年，“楠氏物语”还将联袂众多明星和匠人推出集“国学、国粹、国乐”于一体，三“国”演艺的《雅集中国》系列国学文化汇演，演绎“东方美学里的新风雅颂”。

首场大师展呈现“瓷刻书法”

“楠氏物语”外滩体验店开业当天，景德镇瓷刻书法创始人、“瓷刻书法”大师张国强受聘加入“楠氏物语”非遗传承与当代艺术大师团，并举办了个人作品展，展出作品20余件。

张国强是景德镇地区瓷刻艺术的先行者，因为热爱文字艺术的表现形式，他尝试打破固有的艺术边界，让文字与瓷器相结合，形成了独特的汉字瓷刻艺术，不但追求文字内容的练达，同时追求每一个点、线、面在瓷器上所展现的美学笔迹。其作品以古文为拓本，配合精湛的手法，将现代审美与传统技艺相结合，广泛应用于私人定制、旧瓷修复等方面，作品“泰山吟”品茗杯和“文人空间”柴烧壶分别在2016年和2017年的中国嘉德春拍会上以2.3万元和3.26万元成交。此次作品展，张国强特别为“楠氏物语”创始人孙楠定制了一只茶盏，上书孙楠近期登台演绎的为世界祈福之声《世界啊》。茶盏敞口而小足，通体的金色里透着一点古气，从外形到用意无不体现高雅的审美与匠心。

据悉，张国强瓷刻书法作品将在“楠氏物语”体验店持续展出一个月。以后每月一展的“楠氏物语”非遗传承与当代艺术大师展，都将举办不同品类的大师创新作品展览，为传统文化爱好者打造一个内容丰富的互动交流平台。