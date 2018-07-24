《狄仁杰之四大天王》原班人马“拯救大唐”-“惧怕死亡的狄仁杰，才是好看的”

晨报记者 陆乙尔

本周五，观众们将迎来“中国古代第一神探”归来——《狄仁杰之四大天王》上映。距离上一部《狄仁杰之神都龙王》已经过去5年，新作除了精彩的动作戏、充满想象力的奇观和生物，赵又廷、林更新、冯绍峰“铁三角”的成长与变化，马思纯、阮经天这两位新成员所饰演角色的秘密，以及“狄仁杰宇宙”世界观的进一步扩大，都令人期待。

在上周日的苏州首映发布会后，徐克接受了晨报记者的采访，他表示，拍“狄仁杰”系列最希望的就是观众越来越喜欢这几个角色，“观众在进步，其实我一直抱着的也是观众的角度，我喜欢看什么样的电影就把它拍出来。”在他看来，拍电影最可怕的是“大家都一样”，习惯去归类，最好玩的则是“不一样”，“每个人都可以有自己的性格，可以选择他喜欢的东西，这就是我们一直以来创作的本意。”

故事

“案情根据角色与观众的微妙联系构建”

新作故事承接上集，狄仁杰（赵又廷饰）破神都龙王案后获御赐亢龙锏，并掌管大理寺，使他成为武则天（刘嘉玲饰）走向权力之路最大的威胁。武则天为了消灭眼中钉，命令尉迟真金（冯绍峰饰）集结实力强劲的“异人组”夺取亢龙锏。在医官沙陀忠（林更新饰）的协助下，狄仁杰既要守护亢龙锏，又要破奇案，还要面对武则天的步步紧逼，大唐江山陷入危机……

距第一部《狄仁杰之通天帝国》上映已有8年，作为该系列的创造者，身兼编剧与导演的徐克在创作时一直遵循两个原则，首先是让狄仁杰带领观众发现周围正在发生但之前并不知晓的事情，“我们对这个世界的了解程度其实很不足，这里面就藏有很多很有趣的可能性。”第二便是体现狄仁杰对人性的理解，这个系列讲过对权力的贪恋，讲过生命中的弱点、恐惧感或者人生追求，“影片中的事都能延伸到大家的人生体验里，现如今的思考方式跟那个年代他们的标准很不一样，形成的对比会蛮有趣的。”

系列已经走到了第三部，每一部的奇案固然精彩，不过在徐克看来，支撑这个系列的核心仍然是角色与演员的魅力。“相比每次看到让人想象不到的新世界，我们更希望看到人物表现出来的魅力，我觉得让观众越来越熟悉和喜欢角色很重要。所以我们的案情都是根据角色与观众的那种微妙联系来找出一个可能性，依此构建整个故事。”

正如徐克所言，新作片名“四大天王”就已直白地告诉观众，狄仁杰、沙陀忠、尉迟真金仍是戏中最重要的角色，在上集相遇相知成为患难之交的“大唐探案三天王”将继续书写破案传奇——智商担当狄仁杰因亢龙锏四面楚歌，武力担当尉迟真金疑似“黑化”，“傻白甜”的沙陀忠则要肩负起重任。“他们三个各有各的利益考量和人生追求，我很好奇，如果再加一个比他们更厉害更聪明的人，会对原有人物造成怎样的影响？这就是‘四大天王’出现的原因。”

观众可能会认为铁三角加上阮经天或马思纯的新角色组成了“四大天王”，不过对于徐克来说，这个设定更偏向于精神层面的泛指，“当故事中做出重要选择的四个人物成为决定那个时代转变的关键人物，他们就是‘四大天王’。”

人物

“武则天和狄仁杰的对抗性会越来越强”

在新作中，“探案铁三角”经过“神都龙王”一案后或多或少都得到了成长，其中数狄仁杰最为明显。最初入驻大理寺时，狄仁杰还带着青涩与鲁莽，如今成为大理寺的掌管者后，他在事业上更加得心应手。

徐克曾说过，狄仁杰是一个完美的男性角色，不过在创作这一部时，徐克却推翻了这一说法，“我觉得最好看的角色是不完美的，如果很完美的话可能会很闷。哪怕是一个绅士，也要有一个爆发点，有他脆弱的一面，也有失控的可能性。所以狄仁杰需要一种让他不断训练自己来应付这个世界的考验，而且这种考验里有他不一定能控制的可能性。”

因此，观众在《四大天王》里会看到一个与许多探案或超英电影设定相似、有了“心魔”的狄仁杰。徐克为这位“大唐第一神探”设下的考验，便是他能否为了某一个目的，完全不需要考虑地牺牲自己。“当时我觉得狄仁杰会怕死，原因很简单，他觉得需要做到一个他想做到的阶段以后才可以去死，现在还觉得不值得。”在这样的考验下，狄仁杰除了忙于破案和拯救大唐，还要时刻与内心的恐惧感作斗争，“狄仁杰的恐惧感在于他不想让自己突然间就消失了，不是因为痛苦，也不是不舍得，就是他还不服气。”

在这一系列中，唯一由同一个演员饰演并且横跨三部曲的重要角色，是刘嘉玲饰演的武则天。在第一部上映时，武则天的“倒八字眉”造型引起热议，而在徐克看来，这个角色的核心除了外在的“霸气尊贵”外，永远离不开“权力”二字，以及对狄仁杰的欣赏。“历史上武则天对狄仁杰有着绝对的包容，不过在我们的故事里，两人的对抗性会越来越强。我们一直很期待的是，她的宿敌既然是狄仁杰，那狄仁杰给她的感觉到底是一种吸引力还是厌恶？还是欣赏？还是恐惧？可能都有。将来武则天可能会变成狄仁杰的合伙人，不过在这之前要先把他们的关系恶化到一个程度，再想办法拉回来。”

除了几个老面孔，阮经天饰演的神秘高僧圆测以及马思纯饰演的“古装朋克女侠”水月都为电影注入了新能量。作为除了武则天外唯一一位重要女性角色，水月刚出场时，彩妆遮住大半张脸的“异域”造型可能会让观众认不出，这竟然是《七月与安生》中文静乖巧的“七月”。“水月这个名字给人感觉很梦幻，仿佛朦胧烟雾中的月亮，让人看不到她的真正面目。在水月跟沙陀有密切关系的情况下，她一定是一个让观众不断想象可能性的人物，比如她的背景、情绪和想法。”

相比轻功了得、动辄飞檐走壁的女侠水月，圆测和尚则凸显“静”的一面，“他出场的时候很亮、很平和，很宁静地就把事情解决掉了。对于狄仁杰他们惨烈的遭遇，圆测也就说一句，来晚一步所以让大家受苦了，对不起，然后他就走了。”

特效

“怒目金刚显现的是我们心理上的黑暗面”

徐克一贯“脑洞”清奇，在狄仁杰系列电影中，他的奇思异想建造了一个独特的诡谲世界，里面有通天浮屠、赤焰金龟、鬼市、鳌皇。在新作中，徐克保持了一贯的特效水准，怒目金刚、飞天龙蛇、锦鲤、白猿等各种奇异生物分别成为主角团的小伙伴或者对手，打得难分难解。

其中视觉冲击力最强的，无疑是最终战的BOSS怒目金刚，金属质感的皮肤上布满了血红的眼睛，有观众看完感慨这个设定充满了“徐老怪”的恶趣味，也有人“笑怼”这一设定对“密集恐惧症患者”太不友好。徐克透露，最初设计怒目金刚的灵感来源于他在庙门口看到的木雕金刚像，“我觉得很特别，如果他动起来会是怎么样的呢？我们故事里面有四大天王的雕像，这也是狄仁杰给尉迟真金的重要线索，可是如果只是四个雕像的话，我觉得四大天王的意义还不够。为了让狄仁杰的故事更生动刺激，我们就让动起来的怒目金刚出现在了大理寺。”

对于一些观众有些“不适”的评价，徐克表示，他自己就是一个很喜欢看奇案的观众，所以非常期待耳目一新的感觉。“我们看《哥斯拉》也好，看《侏罗纪公园》也好，常常会想，这个动物会和我们产生关系吗？它们是怎么样在我们的环境中生存的？怒目金刚也是在这种情况下产生的，所以他的性格基本上可以用‘控制’来概括，一出现就是最厉害的，处于主宰地位，他有很多方法让你无法对付他。到最后他是什么呢？其实他是我们心理上黑暗面所显现出来的神的形象。”