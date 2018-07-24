货币宽松方向明确　短期流动性持续向好-央行单日5020亿元 MLF操作创纪录

晨报记者 曹西京

继鼓励信用债投资和在资管新规细则中放松对非标投资等限制之后，周一央行进行了5020亿元1年期MLF，创有记录以来最大单日MLF操作规模；无逆回购操作。中信证券有关分析人士认为，央行通过MLF激励银行购买低评级的债券，周一又放量操作MLF，可以看出央行货币宽松的方向明确。此举意在通过宽货币对冲此前紧信用的影响，预计今年年底前仍有1-2次降准，最快可能三季度到来。



社会融资额合理增长

7月23日，央行开展5020亿元一年期中期借贷便利（MLF）操作，利率3.30%与上次持平。当天有1700亿元7天逆回购到期，净投放流动性3320亿元。今年6月，央行两度开展MLF操作，累计投放4035亿元。此前7月13日，央行已经续作1885亿元MLF。

数据显示，本月共有1885亿元MLF到期，已在7月13日到期当日被足量续作。此次央行再度操作，投放的均为增量中期流动性，连续到此前央行扩大MLF 担保品范围，不少业内人士反映，央行拟通过MLF操作建立对信贷投放和产业债投资的正向激励措施，目的可能意在缓解信用紧缩的局面，保持社会融资合理增长。

虽然6月央行实施了定向降准并提高了通过公开市场操作注入的流动性，但M2与调整后的社融同比环比增速均继续下降。超储率上升、而短期贷款份额明显扩大显示，流动性环境已经较为宽松，不对广义信贷扩张形成制约。中金公司认为，以“去杠杆”为目标的多项政策叠加导致中长期融资的供需双方均快速萎缩，包括财政紧缩、地方政府融资投资监管快速收紧、“非标”回表压力以及资管新规相关的监管加码等。因此，货币、财政和监管政策都亟需更快、更协调、更有力的调整。这方面，上周五公布的资管新规操作细则代表着向更务实、更具可操作性的监管环境迈出了积极一步。

多家机构分析，随着MLF资金到位，后续中低评级信用债的需求有望上升，从而带动中低评级信用债回暖。

去杠杆向稳杠杆过渡

单就MLF操作而言，央行从7月13日完全对冲MLF操作到本次大额新作5020亿元MLF，两个月以来通过MLF操作已累计净投放9055亿元，短期流动性环境宽松将持续。

中信固收团队称，货币政策宽松确认，去杠杆向稳杠杆过渡。年初以来货币政策边际放松在流动性环境的逐步纾解过程中不断确认，本次央行大额超预期新作MLF再次确认货币政策宽松。央行在2018年一季度货币政策执行报告中透露的“去杠杆初见成效，稳杠杆成为下一阶段主要目标”逐步得到贯彻，过去两年的去杠杆政策正逐步向稳杠杆过渡。

值得注意的是，7月23日《人民日报》头版报道：去杠杆初见成效，我国进入稳杠杆阶段。去年以来，我国宏观杠杆率上升势头明显放缓。2017年杠杆率增幅比2012—2016年杠杆率年均增幅低10.9个百分点； 今年一季度杠杆率增幅比去年同期收窄1.1个百分点。