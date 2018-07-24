徐泾地块底价成交 房企拿地愈加理性

晨报记者 林劲榆

昨天，往日房企青睐的青浦徐泾大虹桥板块宅地出让，最终底价成交。

下半年，沪上宅地开闸出让，开发商都相对谨慎，几乎全部低溢价和底价成交，还有部分地块被终止出让。

青浦宅地底价成交

昨天，青浦区徐泾北大型社区经十路西侧27-04地块成功出让，最终被招商蛇口以底价获得，楼板价33160元/平方米。

背靠大虹桥概念，徐泾区域一直倍受资本关注，区域里不仅诞生多幅标杆地块，一些新开项目热销也带动市场人气关注。

不过，昨天出让的徐泾地块却并未吸引众多房企的关注，仅一家房企招商蛇口参与投标，最终也由其以底价成功投得。从楼板价来看，该地块3万多的楼板价并不算贵，徐泾地块最高楼板价已超过4.5万，目前周边新盘主力在5万-6万元/平方米之间。

该地块本身有不少配置要求，比如5%的配套房建设和15%的自持房。而中小套型比例也达到80%。

上海中原地产市场分析师表示：尽管大虹桥纯宅地属于比较优质地块，但由于上海土地拍卖市场监管比较严格，加上楼市成交不畅，对房企资金回笼带来压力，所以这幅地块只有1家房企投标，底价获得也就不足为奇了。对于资金实力雄厚的开发商来说，现在拿地相当划算。楼板价较低，未来获利不会有太大压力。

部分地块暂停出让

融资艰难的开发商对待土地市场越来越理性，近期，一些重量级地块甚至暂停出让了。

昨天，上海市土地交易市场公告披露，根据出让人申请，现终止杨浦区江浦社区B2-03地块的出让活动，该地块原定于2018年8月22日出让。该地块的挂牌起始价为46.02亿元，起始楼面价为5.92万元/平方米，从挂牌信息来看，该地块仅有一家竞买申请人提交了竞买保证且提交了竞买申请。

在此之前，近期上海已终止4宗经营性用地的出让活动，其中两宗为居住用地。

最早的为6月28日，上海土地市场发布公告称，终止宝山区杨行镇一地块的出让活动。该地块起始总价263558万元，起始楼板价为28912元/平方米。此后的7月13日，青浦区华新镇一地块的出让活动终止。该地块起始楼板价为21010元/平方米。

两幅住宅土地终止出让理由均为“根据出让人申请”。

随后的7月17日和7月18日，闵行区浦江镇地块和宝山区大场镇地块也相继出让终止。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，不排除因为无人竞买而终止出让，但这也在某种程度上说明房企拿地是比较理性的。随着上海的土地供应节奏加快，部分房企放弃此次拿地等待以后的更好时机，与此同时，也可能是房企销售业绩受影响，推迟拿地的时间节点。