操盘工作室-长期空间打开

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。



连续5个交易日的小幅下调后，上周五，大盘终于止跌回升。而且可喜的是，当日量能明显放大，显示有不少空翻多的资金入场了。

对于此次反弹的主要原因，业内人士有这几方面认识：一，指数持续调整，已经达到前期2750点一带，技术上获得有效支撑；二，消息面利好持续发酵；三，权重蓝筹股连续调整本身有反弹需求；四，超跌股、绩优股联袂走强形成近期热点。其实，大盘上涨，理由可以找到很多；同样，股指一旦回落，看空的理由也有不少。

“我听不少人说，上周五的上涨虽然幅度较大，但驱散一直以来笼罩在A 股头上阴影的主要功臣当属大金融板块。当天银行、保险、券商等三大板块集体上攻，整体涨幅均超3%，分别为：4.64%、4.05%、3.18%，如此上涨力度在近年来实属罕见，但这些‘大块头’ 股票的上涨也很容易让市场失血，使得很多原本准备进场追逐短线热门股的资金犹豫起来。”娇娇说出自己的担心。

“目前A股的估值水平处于历史低位，因为大家认识到市场继续下跌的空间较小，已经产生了长期配置价值。那些具有基本面支撑、业绩具有稳定性的优质公司，一定会受到中长线资金的关注。”高智说。经过上周五的大涨，一路走低的市场预期有了扭转的迹象，一阳盖5阴，人们对市场系统性风险的担忧减弱，后市大多数板块都会受益于风险偏好的改善。

“我觉得大盘还会有反复，很多外部因素还不明朗。”华风插话。他最近只对大消费板块、科技创新及产业升级板块以及中报业绩预增股感兴趣。

“外部的不利环境正在加速国内改革进入深水区，尽管短期会有阵痛，会有折腾，但长期方向坚定明确。当前利空因素的集中出现，预示着未来利空出清后，市场承受能力增强，长期估值空间打开，股市将有出人意料的表现。”高智说。中长线看，穿越周期的核心资产将是优中选优的重点。在此背景下，碰到股指反复时一些个股的回落，正是我们捡取便宜筹码的最佳契机。

今日行情预测：整理

仓位：70%