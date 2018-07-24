晨报记者 韩忠益

今日，沪深两市受各种利空干扰低开，随即指数震荡走高，沪指由绿翻红，盘中航天军工、计算机、建筑、农林牧渔、通信、电器元器等涨幅居前，疫苗概念股纷纷跌停。午后大盘稳步盘升，最后沪市上涨超过1%。

电解锰价格高涨

近期电解锰市场价格继续冲高。至上周五(7月20日)，SMM (上海有色金属价格指数)电解锰主产地现货价格为18500元/吨(现金出厂)，较前周五上调750元/吨，自5月初以来价格已累计上涨60%，创6年半新高。

业内人士认为：由于更多厂家的停产和钢厂招标的陆续来临，周内市场现货资源稀少，厂家排单紧张，持货商挺价态度坚决。

从下游情况看，已有大型不锈钢厂因无法采购到足量的电解锰而被迫影响生产，最新的钢厂招标价格冲破2万大关。

上市公司中，湘潭电化（002125）是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。红星发展（600367）控股子公司大龙锰业(占89.29%)贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。

智能产业大发展

来自上海市经信委的最新数据显示，目前上海市人工智能相关产业规模达700亿元，已形成了较成熟的产业技术和商业模式，在智能驾驶、智能机器人等领域达到全国领先水平。

据了解，上海正在组建人工智能发展联盟，已经集聚了近300家相关企业、投融资机构及科研院所。未来2至3年，上海计划推动形成千亿元级的核心产业规模。今年9月，由国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、上海市人民政府共同举办的2018世界人工智能大会将在上海举行，届时将呈现人工智能领域的最新发展。

布局业绩优良股

近日市场最为关注的疫苗造假事件，正在不断发酵，二级市场相关概念股连续暴跌实属咎由自取，但今天盘口出现一些“扩大化”的苗子，医药股500亿市值蒸发，有的业绩非常优秀的、跟造假疫苗不沾边的医药股也大幅下挫甚至跌停，这显然是有主力在利用市场恐慌顺势洗盘，对这类股大幅下挫正是逢低捡取的好契机。

随着管理层一系列政策的调整，包括央行窗口指导释放出的宽松信号以及资管新规细则出台降低市场不确定性等，沪深两市有望进入相对稳定期，但由于一些突发因素的出现，市场也会经常进入到一种迷茫、反复、来回拉锯的格局中。

技术上，鉴于市场刚刚止跌，热点梳理和趋势修复还存在较大的不稳定性，在操作上仍应以防御策略为主，大盘在政策提振后仍有筑底过程，投资者逢低应以布局业绩优良的个股为主。