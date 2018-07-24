银行理财规模或将萎缩近两成-理财客户呈三大需求特征

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

银保监会的《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)正式出台后，银行理财市场将会如何发展？普益标准近日发布报告认为，受资管新规影响，客户产品选择分化显著。在深入分析银行理财各维度数据后，普益标准发现当前银行理财客户呈现三大需求特征。

类货币基金产品或成主流

从流动性需求看，流动性越强，客户对收益的要求越低，在流动性需求愈发强烈的背景下，类货币基金产品或将成为市场主流。基于产品形式和产品投资期限分析，发现理财客户流动性需求趋于上升。从流动性溢价的角度看，短期限产品流动性溢价显著高于长期限产品流动性溢价，这表明为获得产品的高流动性，理财客户愿意放弃大部分收益诉求。在此背景下，类货币基金理财产品或将成为银行资管未来重要转型方向之一。

低门槛产品仍是市场主流

从投资规模需求看，低门槛产品仍是市场主流，而基于综合实力，大型银行更受中高净值客户青睐。当前，银行理财客户多倾向于选择低门槛产品；对于中、高门槛产品的需求相对维持低位。比较低门槛产品和中等门槛产品平均收益，其收益差达18BP，表明银行资管机构需支付更高收益才能获取中高净值客户群体。进一步地，大型银行凭借综合服务能力优势促使中高净值产品规模增速明显高于中小银行，表明中高净值客户可能会更多地向声誉良好、投研能力优异的银行机构靠拢。

银行理财规模将萎缩近两成

从风险偏好需求看，受资管新规影响，银行理财整体规模或将萎缩近两成，客户产品选择分化显著。具体来看，在资管新规后，客户需求发生明显变化，市场份额占比近20%的一级风险产品（规模约为5.15万亿）所对应的客户或将逐步退出理财市场，而二级风险产品所对应的客户经过教育和引导，会继续留在理财市场，但未来将更偏好于类货币基金型或其他相对低风险的产品。三级风险产品所对应的客户风险偏好适中，可较快的适应中低风险理财产品的净值化转型。四、五级风险产品所对应的客户风险偏好相对较高，资管新规后，理财资金投向范围扩大，适时推出主要投向权益类资产的理财产品，可进一步匹配这一部分客户的需求。