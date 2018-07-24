weixin

6月全国银行理财收益率跌至4.58%

　　晨报记者　刘志飞

　　普益标准近日发布6月份全国银行理财市场指数报告，从价格指数表现来看，全国银行理财价格指数稳步回落，环比下降0.82点至109.75点，环比下降0.75%。其中，封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌0.61点至114.42点，开放式预期收益型产品价格指数环比下跌1.14点至102.74点。
　　6月，全国银行理财发行量继续下滑，理财发行指数环比　下　降4.57点　至109.83点，跌幅有所增大。
　　从各类产品数量占比来看，封闭式预期收益型产品发行量占比为76.71%，环比下降了1.72个百分点；开放式预期收益型产品申购量占比为320.83%，环比上升了0.73个百分点；净值产品申购量占比为2.46%，环比上升了0.99个百分点。
　　6月，全国银行净值产品存续量为2134款，环比增加318款。
　　从净值转型程度指数来看，全国净值转型程度指数为1.52点，环比上涨0.27点，同比上升0.60点。其中，全国性银行净值转型程度指数为3.46点，环比上升0.76点，同比上升1.59点；城商行净值产品转型程度指数为0.70，环比上升0.04点，同比上升0.14点；农村金融机构净值转型程度指数为0.24点，环比上升0.06点，同比上升0.13点。
　　6月，全国理财风险总指数上行1.33点至107.36点，上行幅度明显。其中，全国银行承担的隐性风险指数为106.42点，环比小幅增加0.38点；价格波动风险指数为130.79点，环比微增0.14点；　基础资产传导风险指数为95.57点，环比增加4.31点，增幅较大。
　　普益标准理财是提醒，在目前宽货币紧信用流动性格局下，全国银行理财收益仍高于全国CPI两倍，投资者可适当配置银行理财产品，保持投资收益稳健性。

相关新闻

违法和不良信息举报电话：8008190000(固话免费) 4006200000(手机拨打) | 客服时间：周一至周日 8:00-20:00 © 2002-2015 上海报业集团新闻晨报 版权所有

备案号: 沪ICP备11026193号-2 新闻信息发布许可证：【2014】001