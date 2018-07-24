6月全国银行理财收益率跌至4.58%

晨报记者 刘志飞

普益标准近日发布6月份全国银行理财市场指数报告，从价格指数表现来看，全国银行理财价格指数稳步回落，环比下降0.82点至109.75点，环比下降0.75%。其中，封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌0.61点至114.42点，开放式预期收益型产品价格指数环比下跌1.14点至102.74点。

6月，全国银行理财发行量继续下滑，理财发行指数环比 下 降4.57点 至109.83点，跌幅有所增大。

从各类产品数量占比来看，封闭式预期收益型产品发行量占比为76.71%，环比下降了1.72个百分点；开放式预期收益型产品申购量占比为320.83%，环比上升了0.73个百分点；净值产品申购量占比为2.46%，环比上升了0.99个百分点。

6月，全国银行净值产品存续量为2134款，环比增加318款。

从净值转型程度指数来看，全国净值转型程度指数为1.52点，环比上涨0.27点，同比上升0.60点。其中，全国性银行净值转型程度指数为3.46点，环比上升0.76点，同比上升1.59点；城商行净值产品转型程度指数为0.70，环比上升0.04点，同比上升0.14点；农村金融机构净值转型程度指数为0.24点，环比上升0.06点，同比上升0.13点。

6月，全国理财风险总指数上行1.33点至107.36点，上行幅度明显。其中，全国银行承担的隐性风险指数为106.42点，环比小幅增加0.38点；价格波动风险指数为130.79点，环比微增0.14点； 基础资产传导风险指数为95.57点，环比增加4.31点，增幅较大。

普益标准理财是提醒，在目前宽货币紧信用流动性格局下，全国银行理财收益仍高于全国CPI两倍，投资者可适当配置银行理财产品，保持投资收益稳健性。