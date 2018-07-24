营收增28.28%、利润增20.22%、不良率降至1.09%-上海银行上半年经营持续向好

晨报记者 刘志飞

7月22日，上海银行（股票代码：601229）公布了2018年半年度业绩快报。报告显示，该行经营业绩全面提速，2018年上半年实现营业收入197.50亿元，同比增长28.28%；归属于母公司股东的净利润为93.72亿元，同比增长20.22%。

报告期内，上海银行坚持“精品银行”战略引领，大力推进新一轮规划实施，盈利能力加速提升，资产规模稳健增长，业务结构持续优化，资产质量保持优异。

具体来看，上半年上海银行资产规模与业务发展势头向好。截至2018年6月末，该行资产总额19187.25亿元，较上年末增加1109.58亿元，增长6.14%；客户存款余额为9906.40亿元，较上年末增长7.26%，占负债比重较上年末提高0.48个百分点；客户贷款和垫款总额为7803.22亿元，较上年末增长17.51%，占资产比重较上年末提高3.94个百分点。

同时，资产质量与拨备指标持续优异。2018年6月末，上海银行不良贷款率1.09%,较上年末下降0.06个百分点，延续了自去年6月以来的下降趋势； 拨备覆盖率304.67%，较上年末提高32.15个百分点；贷款拨备率3.31%，较上年末提高0.17个百分点。