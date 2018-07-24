保镖打人被诉，马克龙欲重组爱丽舍宫-召集高官开会商讨打人事件，马克龙称不会允许随行人员凌驾于法律之上

王逸君（新华社专特稿）

法国总统埃马纽埃尔·马克龙的前保镖亚历山大·贝纳拉因殴打示威者，于22日受到起诉。

同一天，一名消息人士披露，马克龙将调整爱丽舍宫人事安排，防止再次发生类似事件。

马克龙保镖受多项指控

检察部门22日对贝纳拉提起初步指控并对打人事件启动司法调查。贝纳拉涉嫌参与群体性暴力、干涉公职部门行使职能、未经授权展示警徽等官方标志以及其他两项重罪。

检方同时指控与贝纳拉同行的预备役警官、来自执政党共和国前进党的文森特·克拉斯参与群体性暴力、非法持有武器。

法国《世界报》18日曝光一段集会视频，拍摄于今年“五一”劳动节游行期间首都巴黎护城广场示威现场，显示贝纳拉戴着防暴警察头盔，掐一名女性的脖子并殴打一名男性示威者。

爱丽舍宫随后声明，贝纳拉获准以“观察员”身份参与集会安保；打人事件发生后，贝纳拉5月停职15天。另外，爱丽舍宫承认，克拉斯事发时同样以“观察员”身份在场，做出相似举动。

另有三名巴黎警察局职员涉嫌把监控视频中的殴打画面发给贝纳拉，因而受到检方指控，罪名为违规处置由监控系统拍摄的视频画面和违规使用职业机密信息。

一名了解调查的消息人士告诉法新社记者，视频中遭受暴力的女子和男子打算出庭作证。

保镖打人，马克龙震惊

路透社援引一名消息人士的话报道，马克龙22日晚在爱丽舍宫召集几名高级别政府官员开会，商讨打人事件。

这名消息人士说，马克龙说贝纳拉的行为“让人无法接受、令人震惊”，“他不会允许别人认为，他的随行人员可以凌驾于法律之上”。

这是马克龙对打人事件的看法首次见诸报端。他一直没有在公开场合就这一事件作回应。

消息人士说，马克龙要求总统府秘书长亚历克西·科勒对爱丽舍宫进行人事调整，以杜绝类似事件。

法国国民议会、即议会下院议员就打人事件启动质询，针对爱丽舍宫对贝纳拉处罚过轻以及政府没有迅速向司法机构报告。

马克龙支持率持续下跌

马克龙的政敌抓住这一事件抨击这名法兰西第五共和国历史上最年轻的总统。

法国共和党主席洛朗·沃基耶说，政府正“试图掩藏一个国家问题”。极右翼政党国民阵线主席玛丽娜·勒庞在社交媒体上写道，如果马克龙不作出解释，“贝纳拉事件将成为马克龙事件”。

回应政敌责难，共和国前进党发言人加布里埃尔·阿塔尔解释总统为何没有表态：“如果马克龙现在发声，到处都将有愤怒的评论家指责马克龙的言论可能影响调查。”

自去年出任总统以来，马克龙的民意支持率持续下跌，从当选时66%降至现阶段不到40%。

一些舆论认为，保镖打人事件强化马克龙“不接地气”的形象。先前，马克龙因耗费50万欧元（约合397.5万元人民币）为爱丽舍宫购买瓷盘、在总统度假地布雷冈松堡修建游泳池等行为给公众留下花钱“大手大脚”的印象。作为对比，他寻求政府在社会福利项目上减少开支。