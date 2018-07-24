菲律宾开始建设马尼拉后备新城

晨报记者 徐惠芬 综合报道

菲律宾是全球最易遭自然灾害袭击的国家之一。据美国有线电视新闻网23日报道，菲律宾正在开建一座新城，这座绿色城市可以抵御自然灾害，即使首都马尼拉遭遇地震等自然灾害，政府部门仍可以在这个“后备城市”继续正常运转。

美国有线电视新闻网称，菲律宾政府正在开建的“后备之城”名叫克拉克新城，位于马尼拉以北100公里处，占地9450公顷，建成后可容120万居民生活。

整个建城项目分5个阶段进行，第一阶段预算近20亿美元。整个新城建完，大约需要30年时间。

第一阶段工程项目预计将于2022年完工，目前，部分项目已经开工，包括大型体育馆、公务员居住区等。

这座新城标榜的特色之一是绿色。为此，新城将尽量减少交通污染，主要举措包括：将城市大片区域划为步行区；提供有效、大量的公共交通设施等。

这将与首都马尼拉的交通拥堵形成鲜明对比。马尼拉是著名的“堵城”，因交通拥堵，每年蒙受的经济损失达上百亿美元，治理交通拥堵也成为菲律宾政府的一项挑战。

此外，克拉克新城的公共设施也会使用更为清洁的能源，比如太阳能，液化天然气等。

最重要的是，这座城市还被设计成可以抗击多种自然灾害，包括台风、洪灾以及地震。这几种自然灾害正是菲律宾常见的自然灾害。所以，克拉克新城又有了“后备城市”的称谓，即使首都马尼拉遭遇地震等自然灾害，政府部门仍可以在这个“后备城市”继续正常运转。

为了让新城能抗御自然灾害，菲方对选址特别在意：一来，新城附近有山脉，可以保护城市免遭台风强势袭击；二来，这里比马尼拉所处的地势也更高，更不容易遭遇洪水侵袭，此外，新城还将建设强有力的排水系统，并划定“非建造区”，以应对洪水威胁。

此外，因为位于地震断裂带上，马尼拉遭遇地震的风险颇高，而按照新城负责方的介绍，克拉克新城附近没有地震断裂带，所以不存在这个问题。