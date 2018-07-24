伊朗两天四次地震 致至少300人受伤

张旌（新华社专特稿）

伊朗南部地区23日早晨发生5.8级地震，已有至少25人受伤。这是伊朗最近两天发生的第四场地震，这些地震共导致至少300人受伤。

这场地震发生在南部省份克尔曼。伊朗德黑兰大学地震物理学院地震研究中心发布的数据显示，地震震级为5.8级，发生在当地时间23日1时09分，震源深度10公里。

另据美国地质调查局测定，这场地震为5.5级，震中位于克尔曼省最大城市克尔曼以东37公里处，震源深度10公里。按美国地质调查局的说法，这场地震属于浅源地震，与深源地震相比破坏力更大。

克尔曼省紧急情况部门负责人马吉德·赛义迪告诉伊朗塔斯尼姆通讯社记者，这场地震已造成25人受伤。赛义迪说：“我们接到报告，截至目前已有25人在逃离时受伤，他们已经前往克尔曼市的医院。”

克尔曼省红新月会发言人哈迪·苏丹尼接受伊朗学生通讯社采访时说，救援小分队已分别前往40个受灾村庄。

克尔曼省的地震是伊朗两天内发生的第四场地震。此前一天，伊朗西部克尔曼沙阿省发生5.9级地震，造成近290人受伤。

伊朗地震中心说，这场地震发生在当地时间22日14时37分，震中位于塔泽阿巴德地区，震源深度8公里。地震中心预测，当地将发生较强余震。

克尔曼沙阿省省长胡桑·巴兹万德告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社，伤者中，8人住院，其他人接受治疗后离开。

伊朗媒体报道，伊朗22日早些时候发生的另外两场地震震级分别为4.7级和5.7级，一些村庄房屋受损，没有接到人员伤亡的报告。

伊朗红新月会救援部门负责人莫尔塔扎·萨利米说，前两场地震造成的影响看起来相对较轻。他说：“我们接到报告，一些墙倒塌，但没有接到建筑物大规模受损的报告。”

伊朗去年以来地震频发。去年11月12日，伊朗西部地区发生7.3级地震，造成至少470人死亡、数千人受伤。