申城“户外职工爱心接力站”逾千家

记者 谢克伟

晨报讯 歇歇脚、喝喝水、乘乘凉，三伏天里撑起一片阴凉。市总工会昨天为“户外职工爱心接力站”第二批409家站点授牌, 加上今年2月份首批启用的600家站点，全市“户外职工爱心接力站”已有1000余家。

“户外职工爱心接力站”是2018年市政府新增加的实事项目，由市总工会和市绿化和市容管理局共同牵头，会同各级政府、各级工会及各个单位共同实施。站点以环卫工、快递员、协管员、送餐员、出租车司机、物流驾驶员、交警辅警等户外职工为主要服务对象，依托本市部分银行、通讯营业网店、超市卖场、药房等零售门店、饭店、快捷酒店以及各区职工服务中心、街镇党建服务中心、基层服务站等单位，主要设在户外职工工作相对集聚区域的沿街，方便户外职工知晓。重点解决户外职工工作时饮水供给、避暑取暖、餐食加热、手机充电、休息如厕等实际问题。服务时间一般为9:00至17:00。

为规范管理这千余家站点，市总工会要求各单位、各站点要严格按照有场所、有标识、有人员、有服务、有设施、有保障的“六有”标准进行管理。在硬件设施上做到6+X配置,即须具备6项基本设施：空调、冰箱、微波炉、饮水机、充电排插、桌椅，和结合实际的其他服务设施。

据悉，第二批爱心接力站在选址布局上以“科学布局，不留空白”为原则，根据对首批600家站点运营数据的分析，目前站点已遍布上海市16个行政区，基本实现区域全覆盖，疏密程度相对合理的目标。原本预定到年底才能完成的1000家的建站任务已提前完成。