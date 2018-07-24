上海开展幼儿园“小学化”专项治理-教育部发文要求坚决纠正 先自查再督查，发现问题将严肃认真纠正

晨报记者 李星言



“幼儿园不得提前教英语？那我们每个月一万多元读双语幼儿园岂不是要关门了？”日前，教育部印发公布了《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》（以下简称《通知》），在上海家长圈中引发了热议。

上海将如何落实教育部的防幼儿园“小学化”的通知？从幼儿园到培训机构，将有怎样的举措跟进？记者日前就此采访市教委，并获得独家回应。

教育部：

严禁教授小学课程内容

《通知》明确，教育部要求幼儿园坚决纠正“小学化”倾向，严禁教授小学课程内容。

对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。

小学在招生入学中面向幼儿园组织测试等行为，将视具体情节追究校长和有关教师的责任。社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构治理予以规范。

针对幼儿园不能坚持以游戏为基本活动，脱离幼儿生活情景，以课堂集中授课方式为主组织安排一日活动；或以机械背诵、记忆、抄写、计算等方式进行知识技能性强化训练的行为，要坚决予以纠正。小学要坚持零起点教学，违者视具体情节追究校长和有关教师的责任，纳入规范办学诚信记录。

市教委：“预防为主、疏堵结合”

市教委对此表示，本市对幼儿园“小学化”倾向一直保持高度警觉，本着“预防为主，疏堵结合”的原则，积极倡导以幼儿为本、尊重幼儿年龄特点与身心发展规律的的价值理念，推动幼儿园实施科学合理的一日活动课程，落实幼儿园保教质量工作的评价。

记者从市教委了解到，去年本市已细化“民办幼儿园年检标准”中课程方案与保教质量方面的内容，进一步强化监管力度，以纠正“小学化”的教育行为。

本市的幼儿园“小学化”专项治理工作不只是针对某种特定类型的机构或某一特定类别的内容，而是严格按照教育部的文件精神，对罔顾幼儿年龄特点与教养规律，采用“小学化”教育方式、提前教授小学课程内容的现象，开展专项督查，进行全面整治。对于治理过程中发现的问题，本市将本着严肃认真的态度予以纠正；对幼儿园等机构在教养工作中存在的困难，通过开展专业培训和定点指导的方式予以应有的帮助。

部分家长：

提前学是因小学有选拔

教育部的这则通知，在家长圈中引起热议，尤其不少考虑上民办园的家长，更陷入了纠结。

“现在公办幼儿园都不会教学科内容，但有些民办幼儿园还是会教点认字、英语、数学之类的，像我们班上读民办园的家长，有不少是为了多学点东西，不然谁高兴每个月花三五千甚至上万元去读民办幼儿园呢？”一位家长直言不讳。

不少在读双语幼儿园的家长也疑惑，这类幼儿园算不算“提前教授小学英语”。虽然未必开设专门的英语课，但外教平时讲授音乐、体育、做游戏等等都用英语，有家长疑惑:“如果这也算提前教，那是不是双语幼儿园都要关门了？”

相比家长们的热议，不少幼儿园教师淡定很多。闵行区一所民办幼儿园的年级组长认为，以机械背诵、记忆、抄写、计算等方式进行知识技能性强化训练的行为，是违背幼儿身心成长规律的。“比如我们幼儿园的孩子英语听说能力都很好，但这主要是靠外教每天浸润式带班，在生活、游戏中让孩子自然习得语言，没有死记硬背的内容，也不会刻意去教语法，所以有些中班孩子就可以很熟练地和老外口语交流，但在书写、拼读等小学学科要求上仍然是‘零起点’。”

［新闻延伸］

培训机构也要治理，500余家无资质机构被关停

如果幼儿园不教了，家长把孩子送进机构，培训机构是不是要乐坏了呢？

教育部《通知》要求，社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各地要结合校外培训机构治理予以规范。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇对此表示，学前教育去小学化，这属于办学规范范畴，即便外部环境让家长有对幼儿进行小学化教育的需求，但是，只要有幼儿园、早教培训机构去小学化的规定，就必须严格执行规定，否则会催生教育乱象，甚至破坏教育生态。如果禁令只针对幼儿园，社会培训机构却不在规范之列，这会让治理变得很尴尬，幼儿园不能对幼儿进行任何小学化教育，可幼儿园之外，到处都是进行小学化教育的培训机构，这让幼儿园去小学化遭遇家长质疑，幼儿的学业负担没减轻，家长的经济开支反而加大。所以，把早教培训机构也纳入治理范畴，才能让治理真正严肃起来。

记者从市教委了解到，2017年3月开始，上海市教委、工商、民政等部门组成专项工作组，督促指导各区进行规范整治。在规范整治中，上海把义务教育及幼小衔接阶段的培训机构作为重点，突出对此类机构培训的办学内容、师资状况等不规范办学行为的规范整治。

目前，全市已有500余所无资质的培训机构被查处关停；有数千所机构主动对标“一标准两办法”健全完善办学条件，并依法提出取得办学许可的申请； 另有15项面向未成年人的文化学科类竞赛项目停止举办； 并有家长传说中的“兰生小五”复旦求是进修学院等违规培训机构被依法查处曝光。

下一步，本市将继续贯彻落实国家和市委市政府要求，推进民办培训机构的专项治理工作，督促指导各培训机构改善办学条件、调整优化办学内容，紧密贴合儿童身心发展规律和认知特点，促进各培训机构与培训市场持续健康发展。

［新闻链接］

幼儿园“小学化”专项治理安排

2018年8月底前

各区完成治理工作部署。治理范围包括各级公办民办幼儿园、招有3－6岁学龄前儿童的各类学校、培训对象含有学龄前儿童的社会培训机构，以及小学（起始年级）

2018年9月

幼儿园等相关机构开展自查。市、区教育行政部门进行情况排摸与专项调研，并针对问题组织专题培训、开展定点指导。2019年1月底前各机构完成“边自查边整改”

2019年4月底前

市教委、市政府教育督导室将联合对各区的整治情况开展专项督查

［新闻释疑］

学科内容不让教了 幼升小到底看什么？

记者了解到，2017年开始，市教委委托教育专业机构开展幼升小入学准备研究，提出主要从运动健康、语言发展、科学认知、自我和社会性、学习品质5个维度评价孩子小学入学准备情况，指导幼儿园和家长科学准备，引导民办小学设计体现多个考查点的面谈内容，落实素质教育导向。

今年5月，本市民办小学面谈吸收这一研究成果，首次采用多元化综合素质评价框架来考察孩子。幼升小主要考察运动健康、语言发展等5个维度，而非学科知识技能。

此前，上海从小学起始阶段就坚持按照课程标准进行教学和评价，就是为了遏制抢跑抢学。因为从一年级开始就坚持“零起点等第制”，也会对幼儿园的教育教学产生引导。

相关全样本调研结果显示，“零起点”教学和等第制评价在小学阶段得到普遍落实，学生学习状态有所改善。低年段学生的睡眠时间、学校适应、学习兴趣、学习轻松程度、上学愉悦度等方面均有明显好转。相关调查显示，95%以上的家长表示孩子能够较好地适应学校生活、学习兴趣浓厚。