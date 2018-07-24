住在老宅：一砖一瓦总关情-1960年代香港典型住宅楼变身特色文化酒店的背后：不能忘了传递文化与情怀

“就像玩大富翁一样”

小小的街区遍布艺廊、老字号、潮店、餐厅和酒吧，中西古今、传统与创意、繁华与宁静，对于旅游达人而言，住可以浓缩体会一座城市的市井人情，是认识一座城市的窗户，上海、香港皆是如此。

“在职场多年的摸爬滚打，我常常希望退休后能拥有一座河边的房子，一个人平静地安享晚年。但很快发现，我不能没有朋友作伴，在一个没有趣味的环境下过日子。”作为香港名乐居·唐园酒店（以下简称“唐园”）的拥有者，卓佳茗说，这座酒店是自己理想的实践，同时还能向世界各地的朋友分享过去、香港的文化以及自己出生地的记忆。

“2004年，当我还是个跨国公司的白领之时，我出席了一个国际会议，机缘巧合遇到了畅销书 《富爸爸·穷爸爸》的作者罗伯特·清崎，受到他的启发，心想不如就像大富翁游戏一样，把很多绿色的房子交易或升级后变成一座红色的酒店，然后挣挣钱。”卓佳茗真的像大富翁游戏中一样，把当时自己名下的商铺物业一一卖掉，然后买下整幢的物业，并改建成酒店。

唐园就是这样一整幢的物业，它位于香港极赋历史价值的湾仔区，是香港历史中最早有人居住的地方。这是一栋1960年代香港典型的住宅楼宇，步入大堂，接待处布置成了旧式中药店的样子，前台是中医的百子柜；商务中心则保留了60年代香港工薪家庭客厅的样子，工作台上除了电脑、电话之外，还放置了算盘、练习簿、字帖、毛笔等充满时代味道的小物件。

保留回忆的“小固执”：

“很多人包括我们的员工也向老板抱怨过，5层楼也不新装个电梯，有的住客一看调头就走； 房间清扫的牌子弄个中国画扫帚的样子，老外来了就问这是个什么；很多酒店评选看到这个牌子，评委就留下一句‘标准化不到位’，直接一票否决。”酒店经理简云彩对老板的这点“固执”起初很不理解。

但在卓佳茗看来，这些“小固执”都是必须的。“取舍之间，总要付出代价。住我们酒店的旅客是要一种回忆的感觉，或者慢生活的感觉。但电梯一进一出，一进房间，就什么体验都没有了。另外上世纪60年代的老房子，挂一个‘room cleaning’的牌子，我也接受不了。”让卓佳茗颇为自豪的是，这份“固执”得到了政府保育历史方面的支持——唐园2009年申请加入了香港旅发局的“优质旅游服务”计划。和之前评选屡屡碰壁不同，唐园凭借独有的特色文化，破格成为首个考察期在1年之内就能够入围的商户。

从实际体验来看，这栋5层楼高的建筑物没有新添电梯确实有主人坚持的道理：沿着楼梯拾级而上，扶手的绿色刷漆、过道的泥墙、一级级台阶上铺设的“马赛克”小瓷片，似乎让人在不经意间穿过了时空长廊。进入房间，上世纪60年代风味的生活必需品成了酒店的“刚需”用品，怀旧的日历、闹钟、电话机和“鸳鸯戏水”的脸盆，洗发水变成了那个年代非常受欢迎的“海鸥牌洗头膏”，冲饮茶杯换成了“鸡公杯”，牙刷杯则替换成了现在看来颇有文艺范的搪瓷杯。

“我还特地把后来封起的小露台又一一破开，让游客可以推开移门看看道路上上班族的步履是多么急促，感受香港的现代化及繁忙生活； 再看看对过波士顿餐厅的老派西餐或是悦香饭店叫卖的‘出名鸡’，这是我童年时代的东西，希望每个游客能够通过这个露台亲身体验普通香港人的日常生活。”卓佳茗说。

“传递情怀也是赚到了”

“造酒店当然是为了源源不断有收入。但我也想尽一切办法，让酒店分享我的旧时光。”卓佳茗说，从一开始他就想分享和展示出从上世纪60年代初香港人以辛勤工作打拼出今天香港的历史变迁，“图书馆里这样的照片往往不能外借或者复制”。

所以为了这个目的，为了“挣钱”的卓佳茗多花了不少钱。“在居住性和实用性的前提之下，除了保留楼宇的原本结构和当时用料之外，一些凸显历史的装饰更是花了很大的心血和代价。”卓佳茗介绍说，酒店内所有历史性照片、图画、插图和收藏品，都是从不同街铺、收藏家那儿逐件逐件慢慢地搜寻、购买回来的。“这些都集结了我的回忆和印象，买到就当‘赚到’啦！”

“有趣”“难忘”“以小见大”……这是内地和国外游客在点评网站上对于唐园的评价。对于当地市民而言，卓佳茗的唐园同样也富有价值：不少香港学生的课外实践也会选择这里。香港老年福利院负责人也曾多次前来取经，“来过之后，痰盂和鸡毛掸子不再被孩子们误认成了盆栽”。

唤醒老宅生活味

从香江回到黄浦江，如今我们欣慰地看到，从“拆改留”到“留改拆”，石库门等优秀老建筑被成片保护在44片历史风貌区内，“垂垂老矣”的工人新村也“应保尽保”，城市也不再是建筑物的简单堆积。

“特色文化酒店与标准化酒店有很大的差异。”华东师范大学经济与管理学部副主任、工商学院院长，上海旅游局长三角旅游发展研究中心主任冯学钢表示，标准化的酒店你没去就知道它的模式是怎么样，但特色文化酒店，它的建筑是会给你带来惊喜的，无论是公共空间的打造还是私密空间的营造，这些概念设计师在设计时候会考虑连接当地的文化。

冯学钢举例说，例如衡复街区里的建业里，原先的建筑质量不高，风雨的侵蚀使得建筑老化失修，天雨屋漏、污水漫溢……通过多年的改造后，利用原有石库门建筑开设出酒店，就保留了原先院落的基本格局，并赋予了新的内涵，“沿着石库门建筑进入内部，有小型的图书馆还有私密的后花园，可以提供宴请、聚会等个性化的私人订制服务，这种上海特有的海派文化氛围，是其他城市的民宿和标准化酒店难以复制的”。

冯学钢表示，类似建业里这样的建筑资源在上海还有很多，无论是石库门还是工人新村，甚至是滨江沿岸的老厂房，这些城市留下的闲置空间，其中的一部分就可以通过民宿酒店等商业模式在保护的前提下加以培育利用，形成上海“住”的特色。

不过，冯学钢也同时提醒，在利用和开发这些上海老宅时一定要形神兼备，“类似建业里这样的将商业模式引入老建筑，本身是个很好的保护模式。但在保护和修缮上则要注意材料、格局和环境甚至一些有历史记忆的小物件等都要尽可能原汁原味的保留下来。“当初，建业里在修缮前就已经遭到了一定程度的破坏，所以很遗憾”。

采写：记者 胡迎

摄影：首席记者 杨眉

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