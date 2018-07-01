旅行提醒 盛夏季节旅游，随身小药包准备好了吗？-外出旅行应备好哪些常用药

记者 徐妍斐

晨报讯 一年一度美好的暑假又来了，很多家庭都有外出旅游的计划。但如果突发头疼脑热、上吐下泻、扭伤碰擦，而身边却没有足够应付的药品，那无疑会让旅游的质量大打折扣。最近，国家药监局就从《药品安全知识读本》中为公众总结了外出旅行时应该准备好的常用药。

旅行中天气冷热变化无常，一旦出现感冒症状，最好及时用药加以控制。酚麻美敏片、氨酚伪麻美芬片、氨麻美敏片、氨咖黄敏胶囊等感冒药可以迅速缓解感冒症状，维C银翘片等中成药对感冒初期症状也很有效。

在外吃饭，胃肠道容易受伤，小檗碱（黄连素）、诺氟沙星配合蒙脱石散剂服用可以迅速抗菌止泻，伴有恶心、呕吐症状时可服用藿香正气丸、保济丸、救必应胶囊等。如果出现消化不良，可以选择维生素类、有益菌类的消化药，但不能与抗生素、抑菌剂等合用，或者选择中成药。

高血压患者除了要携带每天必吃的降压药外，还要准备硝苯地平。对冠心病患者来说，要准备好速效救心丸和硝酸甘油。糖尿病患者应随身携带降糖药，同时携带葡萄糖水、饼干之类食品以备发生低血糖时急用。哮喘患者应备止喘药等。

抗过敏药可选择消炎止痒膏类的外用药，但含有激素成分的外用膏剂不宜长期使用。如果外用药效果不好，可选用抗组胺药，如氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等。

为防范跌打损伤，创可贴、碘酒、伤湿止痛膏也不可缺少。此外，红花油可用于外伤或扭伤，风油精、清凉油可用于蚊虫叮咬。

如果乘车、船、飞机时出现眩晕、呕吐，可以服茶苯海明，或者将消炎镇痛膏贴于肚脐。

此外，尽量不要带冲剂，服用不方便；服药不要用果汁、饮料，以免影响药效； 乘车时需注意不要让冷风直吹身体及面部，避免发生面瘫等神经麻痹。如需进入树林等植物茂密区域，最好穿长裤，扎紧裤腿，防止蛇虫侵袭。注意补充水分，如出汗过多，应补充盐水，避免中暑。不要在太阳直射下长途旅行，预防热射病。