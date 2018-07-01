外卖监管 本市第九轮网络外卖监测“黑榜”发布-现场无此店还敢入驻多家平台

记者 徐妍斐

晨报讯 随着本市无证无照食品经营治理的推进，上海的“黑外卖”变少了。在新公布的本市2018年第9轮网络餐饮服务监测结果里，饿了么、美团外卖、百度外卖三家主要网络餐饮服务第三方平台上仍有29家入驻商户被曝光。

在此轮登上“黑榜”的入网食品经营者中，22户次无有效《食品经营许可证》或《便民饮食临时备案公示卡》，5户次存在严重超范围经营，7户次为前期监测发现的问题食品经营者，被监管部门责令下线后再次入网。

监测同时发现，部分问题食品经营者同时在多家第三方平台入网经营，平台网上公示的部分地址现场查无该店或已关门停业。监测还发现，网上公示的部分许可证为套证（套用其他食品经营者的许可证）、假证（伪造、变造许可证）。

截至本月10日，本市已完成95.56%无证无照食品经营的治理，对于第三方平台仍然存在的无证食品经营入网的情况，市食药监局已对平台开展责任约谈，责令其立即对平台入网食品经营者开展全面自查，下线无证餐饮商户。同时提醒广大消费者，在网上订购餐食时，首先应查看平台公示的食品经营许可证，选择具有合法资质的商家。发现存在许可资质等食品安全问题的，可以拨打食品安全投诉举报电话12331或向第三方平台反映。