水果榨汁损耗营养，偶尔喝喝就好-营养专家：鲜榨果汁整体弊大于利，还应更多地直接食用水果

晨报记者 徐妍斐 实习生 李文雅



夏季炎炎，热了累了来杯果汁解解渴，看上去健康又美味。然而，消费者很难分得清市面上各式各样的果汁产品，部分看上去像果汁的产品也并非真的天然有营养，而懒得用牙齿嚼水果而常喝果汁，更可能引发肥胖等问题……因此，营养专家建议，果汁适合偶尔喝喝，市民还是应该更多地直接食用水果。

榨汁时维C不断氧化

最近天气炎热，白领刘小姐上下班会路过好几家饮品店，她每次抬头看到那些五花八门的组合果汁，心里总会犯嘀咕：木瓜甘蔗汁、鲜橙番茄汁……怎么什么果蔬都能合在一起打汁，不会有什么“食物相克”的问题吗？

在食品安全科普圈里，“食物相克”早已被定性为谣言，没有任何两种食物一起吃会让人中毒，只是每种食物有自己的特性，在饮食时需加以注意。

知名注册营养师顾中一告诉记者，如果说市面上饮品店里果蔬汁各种各样搭配可能存在什么问题，那就是有的配方可能不好喝。

顾中一表示，将水果榨成汁来喝有利有弊。因为水果榨汁会对水果本身的营养有损耗，榨汁加工过程中维生素C不断氧化，膳食纤维随着果渣被抛弃，所以营养价值会有所下降。另一方面，榨汁会使植物细胞壁破裂，一些抗氧化成分、脂溶性维生素等会更容易被人体吸收。但整体来说，相比直接吃水果，榨汁整体来说弊大于利。

警惕果汁糖分高热量大

比起配方是否好喝，果汁更大的问题在乎糖分含量过高。今年儿童节时，《消费者报道》以市场上热销的17款果汁及果汁饮料来做测试，结果显示，17款果汁的糖含量惊人，平均喝一瓶会摄入接近41.9g的糖，相当于10茶匙。不仅如此，它们所含的能量更是不可小觑，平均喝下一瓶需要持续慢跑21分钟才可消耗。

《中国居民膳食指南》则建议每天摄入的糖量最好控制在25g以下，一天不能超过50g。然而，17款果汁的糖含量之高的确令人担忧。有15款产品的每瓶糖总量超过25g，约占总量的9成，喝一瓶就超过国家的推荐摄入量。不仅如此，有7款果汁的碳水化合物含量超过40g/瓶，一瓶下去全天就不能再食用其他含糖产品了。

儿童喝果汁也应有节制。榨一杯果汁，通常需要三四个水果，糖分和热量都很高，经常喝果汁很容易使孩子变胖，而且还会养成偏爱甜食的习惯。而对于1岁以下的婴儿，美国儿科学会也不提倡喝果汁，可以给婴儿适当喂些果泥作为辅食。

果味饮料果汁成分少

从制作工艺上区分，目前市面上的100%纯果汁产品主要包括两种，一种是NFC果汁（原榨果汁），另外一种是复原果汁。NFC果汁是将新鲜原果清洗后压榨出果汁，经瞬间杀菌后直接罐装（不经过浓缩及复原），也就是消费者通常所理解的“鲜榨果汁”。NFC果汁具备新鲜、原汁原味等优势，但对运输、储藏、销售环境等方面的要求较高，售价也相对较高。复原果汁则是采用浓缩果汁及水生产而成的100%果汁产品。复原果汁具有便于保存和运输，降低成本，延长产品保质期等多方面的平衡优势。

尽管听起来比较复杂，但其实两者不难区分：一般来说，采用康美包或利乐包包装（纸盒装）的100%果汁大部分为浓缩还原果汁，无需冷链运输及冷藏，一般在商超普通货架上销售，未开封前常温保存；而NFC 果汁通常采用PET瓶包装，需冷链运输，并在商超冷藏区销售。消费者可以根据包装、配料表等进行区分，并根据自己的需求来选择适合的产品。

另外，还有几类产品的营养价值较低：果汁饮料在果汁或者浓缩果汁的基础上添加了水、白砂糖和食品添加剂等配制而成的。按照相关规定，果汁含量至少要达到10%才可以称为“果汁饮料”。“水果饮料”的果汁含量在5%-10%之间。“果味饮料”是由糖、甜味剂、酸味剂和食用香精调制而成，它的味道主要是由香精调配出来的，其中果汁成分很少，甚至可能一点都不含，自然也就没有什么营养了。

部分水果榨汁先去毒核

如果自己在家榨汁，可以注意些什么呢？首先，选水分含量高的原料。榨汁的果蔬最好新鲜、成熟、果肉饱满。建议选水分含量高的，如西瓜、草莓、柠檬、柑橘、猕猴桃、菠萝、芒果等比较合适。对于那些水分相对不那么多的水果，如苹果、梨、桃、杏等，只要能带动打浆机正常转动，可以适当加些水。

部分果蔬要去籽去核。某些水果的籽或核有毒，榨汁之前应该去掉，比如樱桃、苹果等，李子和桃子的果仁也有一定的毒性。

鲜榨的果汁很容易变质，加片柠檬或放片维生素C，能够抑制多酚氧化酶的活性，从而达到保鲜和保护营养素的作用。此外，它们还能适度调节味道，使果蔬汁更加美味。