便利店里难觅光明冷饮踪迹　超市、大卖场和居民区附近的烟杂店是上海家庭的“补货主阵地”-光明冷饮：只要广大消费者有需求,就会坚持生产

晨报记者 谢竲 潘文 实习生 李文雅 饶舒玮



刚刚过去的周末，除了台风，光明冷饮可以说是赚足了眼球。

“棒冰三兄弟”、三色杯、白雪冰砖……从“国民网红”到如今的“难觅踪迹”，近日，上海老字号光明牌冷饮因售价低、便利店买不到等原因意外成了“网红”，不少网友担心以后再也吃不到儿时的味道，纷纷刷屏留言“求涨价”。上海益民食品一厂有限公司甚至于上周六发布了《致光明冷饮的广大消费者》，从价格、供货、产品和品质四方面进行了具体的解释——“我们也会继续努力，在用心做好传统产品的基础上，开发更多高颜值、高品质的产品，满足广大消费者对光明冷饮的需求。”

记者昨日走访了沪上多家便利店、大卖场和杂货店后发现，目前布点较多的便利店中的确以10元以上的高价冷饮为主，而超市、大卖场和居民较为集中区域的烟杂店则是上海家庭“补货”盐水、绿豆棒冰的“主阵地”。上海益民食品一厂方面在接受记者采访时表示，只要广大消费者有需求，公司会坚持生产。与此同时，越来越多的“网红新款”也正逐渐加入“光明牌”的“大家庭”。



便利店内多是高价冷饮

昨天下午，记者走访了多家便利店、商超、烟杂店和盒马鲜生等门店，发现全家、罗森、7-11等品牌便利店内，确实没有盐水棒冰、赤豆棒冰、绿豆棒冰等低价冷饮售卖。

便利店冰柜中的冰淇淋售价一般从5元到几十元不等，虽然没有见到“棒冰三兄弟”，但记者发现7-11的部分门店有白雪冰砖和三色杯售卖，售价3元，可以算是该门店冰柜内最便宜的冷饮，好德等便利店内也有光明的新品“熊小白”在卖。一家便利店店员告诉记者：“我们这里卖得最好的并不是价格最便宜的，而是网红冰淇淋，例如椰子灰9元1个，还有一款网红冰淇淋28元一个，销路也很可观。”

老牌的光明冷饮到底该去哪里找，其实大卖场里可以成箱地买，小区、菜场门口的烟杂店也肯定不会让市民失望。

在大宁国际广场的大润发超市的冷饮区，码着一箱箱“光明牌”。张女士在结账前特意绕到冰柜前拿了一箱绿豆棒冰，炎夏当前，用清甜可口的棒冰消消暑是他们家的惯例，“光明啊，老牌子的，我吃棒冰就吃它，就爱它这个味道。”在张女士眼里，对光明的偏爱没有理由，只因为它是一直以来记忆中的味道，不曾变过。

“老上海”对老棒冰爱得深沉

林芳（化名）的杂货店开在彭浦新村的一个小区门口，从十几年前从浙江刚来上海时的半个临时铺子，直到现在两开间的门面，夫妻俩把“柴米油盐”的生意做得红红火火，店铺的一边主要卖一些调料、杂粮，另一边在冬天的时候会堆满饼干、炒货，到了夏季自然成了冷饮的天地。

下午5点左右，正是附近居民下班后买菜的时间，林芳开始给冰柜“补货”，单价1元、批发价8毛的盐水棒冰所在的小方格很快被整整齐齐地填满，“盐水棒冰总归卖得最好，便宜又解渴，上海人夏天都要‘囤’一点的。我下午刚加过，一会儿就卖得差不多了。”

记者在现场看到，烟杂店里放置了7个大小不一的冰柜，根据品牌、种类不同大致做了区分，有售价十几元的进口冷饮，也有网红的“椰子灰”，但摆在最门口的，还是“老资格”的“光明牌”。林芳说，店铺周边的小区居民不少是“老上海”，对盐水、赤豆、绿豆棒冰绝对是“爱得深沉”，即使是赶时髦买其他品牌冷饮的年轻人，结账的时候也总会“捎”上几根，“便宜呀，‘棒冰三兄弟’都是一块钱，我们店买5根就有8折的批发价，才8毛，不过是一些进口冷饮的零头”。

正说着，50多岁的刘阿姨走进店里，熟门熟路地要了一个塑料袋，开始挑冷饮，这回点名要新版“三色杯”和“熊小白”，“我女儿看了微信推荐，说是好像一下子就红了，但不知道哪里能买到，我就想这里肯定会有。”林芳笑道，因为最近不少网友“求涨价”的呼声，光明牌几个“新成员”的销量一路猛增，不少市民都想买来尝尝鲜，也有吃过觉得不错的，一买就是一大袋，“其实3块、8块的价格，现在看来已经不算很贵了，味道好才是关键”。

记者还在网上查询发现，京东、天猫等电商平台上的多家食品店内都有传统的光明冷饮在售，有盐水棒冰、赤豆棒冰、绿豆棒冰、雪橙、雪宝、冰砖、紫雪糕等，大多数为整箱售卖，也有少数散装售卖。

品牌便利店合作也在洽谈中

“其实我们铺货的点很多，每年传统冷饮的销量也很大，占了总量的50%以上。很多超市、大卖场、部分便利店、家批店等都有售卖，和一些品牌便利店的合作也在洽谈中。便利店、家批店内有散装售卖，卖场、超市内多为整箱售卖。此外，线上渠道也是如今的重要一环。”上海益民食品一厂一位负责人向记者介绍。

“我小时候也是吃‘棒冰三兄弟’长大的，4分钱一根的冷饮是儿时夏天最好的零食，这些年随着物价的上涨，棒冰的价格也在上涨，最近十几年价格没变，今年价格稍微上调了一些，盐水棒冰从原来的0.7元每支上涨到了1元每支，赤豆、绿豆棒冰从1元每支上涨到了1.5元每支。”该负责人称。

传统冷饮目前没有提价计划

为什么光明冷饮能在十几年间都不涨价，最近一次的提价原因又是什么呢？相关负责人透露：“劳动生产率的提高，消化了原材料、物流和人工成本上涨的压力，但产品毛利很低，所以无奈之下还是上调了一点。”

对于网友刷屏求涨价和担心以后吃不到“棒冰三兄弟”，上海益民食品一厂表示，“棒冰三兄弟”等传统冷饮对很多人来说已经是一种情感，目前没有提价的计划，只要广大消费者有需求，公司会坚持生产的。

[传承转型创新]

老品牌走起“网红”路

在今年5月举行的首届中国自主品牌博览会上，“熊小白”系列产品就作为光明集团的代表产品之一，在“上海购物”区域的展台展示。从印着雪花的“白雪冰砖”，到升级版的“白熊冰砖”，再到如今戴着红围巾的“熊小白”，“传承、转型、创新”是光明冷饮思考的新话题。

传统的奶油“冰砖”加上了签棒，通过配料的调整让口感更加纯厚细腻，还增加了时下流行的芝士、草莓酸奶口味，短短4个月就卖出了100多万支。而这个自带“IP属性”的“熊小白”也衍生出包括手机壳、电脑包、餐垫等设计精美的周边产品，为“老品牌”走上“网红路”添砖加瓦。

与此同时，人们熟悉的“血糯米雪糕”也将配上芡实、莲子，和“蜂蜜燕麦雪糕”、“薏米红豆雪糕”两位新“兄弟”早在去年就一起登陆冷饮市场。而经典的“三色杯”今年也头一回“变色”，由原来的香草、草莓、巧克力，变成了百香果、牛奶、咖啡的新组合。

记者了解到，此次口味的改变，也是经过了多轮测试、筛选，才最终确定，包括蜜瓜、芒果、菠萝、紫薯口味等都在备选行列中，最后考虑到咖啡时下非常流行，而百香果也是奶茶店里的热门水果，三种口味各具特色，整体搭配起来也十分协调，才最终“中选”。

“老板娘，你们这里会进滚雪球伐啦？”刘阿姨临走前还不忘问了一句。“现在没有卖的呀，娃娃雪糕要伐啦？”林芳说，最近还有不少老顾客来找香芋杯的，“不知道明年会不会有，我也是很期待啊！”