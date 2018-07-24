习近平抵达比勒陀利亚开始对南非共和国进行国事访问

来源：新华网

新华社比勒陀利亚7月23日电（记者赵熙 李建敏）23日，国家主席习近平抵达比勒陀利亚，开始对南非共和国进行国事访问。

当地时间晚8时40分许，习近平乘坐的专机抵达比勒陀利亚沃特克鲁夫军用机场。习近平和夫人彭丽媛受到南非外长西苏鲁等政府高级官员热情迎接。南非儿童向彭丽媛献花。礼兵整装肃立在红地毯两侧，行注目礼。

习近平代表中国政府和中国人民，向南非政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平强调，中南建交20年来，两国关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。两国政治互信不断增强，务实合作扎实推进，人文交流丰富多彩，战略协作持续深化。我期待这次访问期间，同拉马福萨总统就双边关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同推动新时期中南关系再攀新高，更好造福两国人民。

习近平指出，金砖国家领导人将在约翰内斯堡举行会晤。我期待同其他金砖国家、非洲国家以及其他新兴市场国家和发展中国家领导人一道，共商合作发展大计，将发展中国家团结合作提高到新水平，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻南非大使林松添也到机场迎接。

习近平是在结束对卢旺达国事访问后抵达南非的。离开基加利时，习近平出席卢旺达总统卡加梅在机场举行的欢送仪式。

两国元首夫妇亲切话别。习近平赞扬卢旺达在民族和解和国家重建进程中取得的重要成就，祝愿卢旺达实现更大发展。习近平表示，感谢卢方的盛情款待。我这次访问取得了圆满成功。中国人民和卢旺达人民都珍爱和平。中方愿同卢方携手努力，共创两国人民美好生活。卡加梅表示，非常荣幸接待习近平主席对卢旺达进行国事访问。这次访问成果丰硕，进一步夯实了两国关系基础。卢方愿同中方加强高层交往，推动卢中友好合作关系再上新台阶。

习近平和彭丽媛同卢方送行人员握手道别。卢旺达民众身着艳丽的民族服装，用欢快的鼓乐和奔放的舞蹈，表达对中国贵宾的友好情谊和惜别之情。两国元首登上检阅台。军乐队奏中卢两国国歌。习近平和彭丽媛同卡加梅夫妇在舷梯前握手道别。

在南非期间，习近平还将赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤。在结束南非之行后，习近平将过境毛里求斯并进行友好访问。



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